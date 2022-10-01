Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 1 октября 2022

Рассказываем об основных событиях в Самаре за неделю

В областной столице министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш объявила, что покидает свой пост, самарцы отметили присоединение к России новых территорий, а мобилизованный депутат рассказал, чем занимаются самарцы в Рощинском. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 1 октября 2022.

В Самаре состоялась акция в поддержку вхождения новых регионов в состав России. Вечером в пятницу, 30 сентября, жители города собрались на площади Куйбышева, они пришли на площадь с флагами и плакатами, во всех лозунгах сквозила идея о единстве страны.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш объявила, что покидает свой пост. На своей странице в социальных сетях она написала, что оставляет пост по семейным обстоятельствам.

Самарские «Крылья Советов» одержали выездную победу над воронежским «Факелом» в 3-м туре группового этапа Кубка России. Самарцы победили со счетом 1:0, а после матча главные тренеры команд подвели итоги встречи.

Мобилизованный в Самаре депутат губернской думы Дмитрий Холин рассказал, что происходит в военных частях. Депутат прибыл в расположение части в Рощинском, где занял должность заместителя командира батальона 15-й мотострелковой Александрийской бригады. Журналисту «КП-Самара» он рассказал, как размещаются и чем занимаются мобилизованные самарцы в Рощинском.

3 ноября 2022 года исполнится 80 лет, как на улицы Самары вышел первый троллейбус. Накануне этого события руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказал, хватает ли сейчас в городе троллейбусов и не мешает ли конкуренция со стороны маршруток.

В Самаре произошел обвал грунта около трамвайных путей на улице Ново-Вокзальной. Обвал произошел на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой в месте, где идет ремонт теплотрассы. Движение трамваев пришлось временно закрыть, а мы показывали, что происходило на месте случившегося.

В Самаре уволили главу депстроя Сергея Шанова. Он покинул свой пост из-за утраты доверия, но, как утверждают в городской администрации, это кадровое решение никак не связано с поездкой чиновника в Дубай.