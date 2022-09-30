Как будет ходить автобус №67 и новый маршрут 67к в Самаре с сентября 2022

Маршрут автобуса №67 в Самаре продлили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре внесли изменения в автобусный маршрут №67. Кроме того, появился новый бесплатный маршрут 67к, который запущен для граждан, живущих за железнодорожным переездом около Крутых Ключей. Рассказываем, как в Самаре осенью-2022 будет ходить автобус №67 и новый маршрут 67к.

Автобус №67 в Самаре продлен до ЖК «Баварская деревня»

Автобус №67 с 20 сентября текущего года продлен до жилого квартала «Баварская деревня», сообщили в городской администрации. Ранее автобус этого маршрута ходил от железнодорожного вокзала до микрорайона Крутые Ключи и в обратном направлении.

Необходимость продлить маршрут возникла, поскольку микрорайон разрастается, а его жители ездят в разные районы Самары на работу и учебу.

Также с 32-х до 40-ка увеличено количество автобусов на маршруте.

Появился новый бесплатный маршрут 67к

Поскольку появляются новые дома, территориально находящиеся уже за пределами Самары, отсутствует возможность наладить движение городского автобуса. Чтобы все-таки обеспечить транспортную доступность, было решено запустить маршрут №67к.

Этот автобус будет ходить по маршруту Школа №1 – станция Ягодная. Движение двух автобусов (67-й и 67к) синхронизировано между собой, чтобы пассажиры долго не ждали при пересадке.

Как отмечают в правительстве, вариант с бесплатным автобусом не оптимален с точки зрения расходов, поэтому профильным министерствам предлагается подумать над предложениями по изменению законодательства, чтобы продлить городской маршрут без его перевода в статус пригородного.