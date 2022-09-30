Первый матч БК «Самара» в Единой лиге ВТБ в октябре 2022: когда и где пройдет

БК «Самара» начнет сезон 3 октября. Фото: БК «Самара»

Баскетбольный клуб «Самара» в своем первом матче сезона-2022/23 сыграет с ЦСКА. Рассказываем, где и когда состоится первый матч БК «Самара» в Единой лиге ВТБ в октябре 2022.

БК «Самара» дебютирует в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Самара» в сезоне-2022/23 сыграет в Единой лиге ВТБ. Команду возглавил Сергей Базаревич, известный самарским болельщикам по работе в «Красных Крыльях».

Клуб сумел предоставить финансовые гарантии для участия в лиге, а также получил площадку в современном Дворце спорта – команда будет играть в новом здании на Молодогвардейской.

Где и когда БК «Самара» сыграет первый матч сезона

Свой первый матч в сезоне «Самара» проведет в понедельник, 3 октября. Соперником дебютантов лиги станет многократный чемпион страны, столичный ЦСКА.

Игра состоится во Дворце спорта на Молодогвардейской. Матч начнется в 19:00. Билеты на игру можно приобрести здесь, цены начинаются от 300 рублей.

Кроме того, уже можно купить билеты на следующую домашнюю игру, которую «Самара» проведет 12 октября (в среду), встретившись с «Енисеем».

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