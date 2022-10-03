Крылья Советов – Краснодар 3 октября 2022: прогноз на матч 11 тура РПЛ

Матч начнется в 20:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар 3 октября 2022 – 1:2.

Программу 11 тура Российской премьер-лиги закрывает матч в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в понедельник, 3 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 по московскому).

«Краснодар» подходит к этой встрече в статусе фаворита. «Быки» после 10 туров расположились на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, и в случае победы над самарцами могут запрыгнуть в тройку, потеснив «Ростов» и «Спартак».

«Крылья» расположились в нижней части турнирной таблицы – на 11 месте. В активе подопечных Игоря Осинькина 10 очков.

Самарцы подходят к игре с «Краснодаром» с поражением в чемпионате от «Ростова» 1:2 и с двумя победами в Кубке России – над «Факелом» 1:0 и неожиданно над «Зенитом» 2:0. «Краснодар» тоже в хорошем расположении духа: в последний раз южане проигрывали 10 сентября, тогда «Краснодар» уступил ЦСКА 1:4. После этого была ничья с «Локомотивом» в Кубке и победы над «Химками» в чемпионате и «Пари Нижним Новгородом» в Кубке страны.

В глазах букмекеров «Краснодар» не выглядит безоговорочным фаворитом. Напротив, шансов на победу больше у самарцев, если судить по коэффициентам. Они на победу «Крыльев» в районе 2.2, а на победу «Краснодара» - около 3.2. На ничью дают 3.6. Причем букмекеры уверены, что матч будет результативным.

Обе команды в этом сезоне приятно удивляют. «Крылья» прогрессируют с каждым матчем и продолжают играть в свой футбол, несмотря на потерю лидеров в межсезонье. Однако вряд ли сил у волжан хватит, чтобы противостоять «Краснодару». «Быки» в отличной форме, у них больше вариантов в атаке, длиннее скамейка. «Крылья» навяжут южанам бой и забьют, но «Краснодар» забьет больше.