Погода в Самаре на неделю до 7 октября 2022: ожидается до +16 градусов и небольшие дожди

В Самаре на этой неделе будет до +16 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшую неделю ожидается до 16 градусов тепла, возможны небольшие дожди, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящую рабочую неделю до 7 октября 2022.

По данным синоптиков, в Самаре на этой неделе ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Немного теплее будет лишь в понедельник, 3 октября, когда прогнозируют +17, +19 градусов. В ночное время температура воздуха местами по области упадет до +6 градусов.

Синоптики прогнозируют небольшие дожди на протяжении предстоящей недели. В понедельник ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. При сильном ветре рекомендуется находиться подальше от старых домов, ветхих деревьев и шатких рекламных конструкций.

В целом в Самаре постепенно устанавливается осенняя погода, когда холодных дней все больше, а дожди идут все чаще.

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Пока на данный момент прогноз является не точным (подробнее)