Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 3 октября 2022

Рассказываем об основных событиях в Самаре за выходные

В Самарской области по новому маршруту начала ходить «Ласточка», в областной столице открыли историческую мечеть после реконструкции, а также начались поиски пропавшей девушки. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшие выходные по состоянию на 3 октября 2022.

Самарский коллекционер Андрей Болдырев активно помогает российским бойцам на Донбассе. Мужчина занимается коллекционированием русского военного обмундирования. Журналисту «КП-Самара» он рассказал, как ведется работа по сбору необходимого.

В Самаре ищут пропавшую девушку, являющуюся матерью четырех детей. Как сообщают очевидцы, на нее напал неизвестный, когда девушка торопилась на родительское собрание.

В Самаре завершился международный фестиваль «Шостакович. ХХ век». Участие в фестивале приняли творческие коллективы и музыканты из разных городов страны и из-за рубежа. Завершилась концертная программа балетами на музыку Леонида Десятникова в Самарском академическом театре оперы и балета, а также концертом симфонического оркестра La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета в Тольяттинской филармонии.

В Самаре возобновили автобусное сообщение с Казахстаном. Автобусы снова отправляются в Уральск от Центрального автовокзала. Ранее движение автобусов было приостановлено, что вызвало возмущение у пассажиров.

В Самаре после реконструкции открыли мечеть, построенную 130 лет назад. Торжественная церемония открытия состоялась на улице Алексея Толстого. В здании укрепили фундамент и восстановили на фасаде лепнину по эскизам 1903 года. Также мечети добавили двухэтажную пристройку и 38-метровый минарет, откуда открывается вид на Волгу.

Тольяттинские бойцы рассказали о текущей обстановки в зоне СВО и поделились кадрами с места событий в соцсетях. В комментариях жители Самарской области поддержали земляков.

Скоростная «Ласточка» начала ходить из Самары в Тольятти по новому маршруту. В Жигулевск поезд заезжать теперь не будет, но пассажиры на этом направлении смогут пересесть на поезда на станции Жигулевское море, расписание которых состыковано с «Ласточкой».