Участковый из Самарской области рассказал о самых необычных случаях на службе

Игорь Кузнецов прошел во второй этап конкурса "Народный участковый - 2022" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вот уже много десятилетий фильмы о полицейских имеют огромную популярность среди детей и взрослых. Российские режиссеры снимают комедии, боевики и даже драмы про работу отечественной полиции. Герои фильмов становятся кумирами для многих, на них хотят равняться. Так получилось и у Игоря Кузнецова, который живет в Приволжском районе Самарской области. Финалист конкурса «Народный участковый» откровенно рассказал журналисту «КП-Самара» о своей работе и о самых необычных ситуациях, с которыми ему приходилось сталкиваться на службе.

Решил, что хочет помогать людям

В конце 80-х прошлого столетия маленький мальчик очень любил смотреть фильмы про работу полицейских, с того момента он твердо для себя решил, что тоже будет помогать людям, как его любимые герои.

- У моего лучшего друга детства отец работал в полиции. Мне очень нравилось приходить к ним в гости и слушать истории про службу. После армии я сразу пошел устраиваться на работу в органы и вот, с 2008 года, я работаю участковым, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Игорь Кузнецов.

Найти общий язык получилось не сразу

За 15 лет службы в ГУ МВД по Самарской области в должности участкового одного из административных участков Приволжского района Игорь получил колоссальный опыт работы с людьми в различных ситуациях. По словам участкового, вначале было сложно найти общий язык с местными жителями, но сейчас они участкового очень ценят и уважают. Игорь Геннадьевич готов прийти на помощь в любое время дня и ночи, в любую погоду и даже на самые необычные вызовы.

Схватил нож и пошел навстречу

Однако в работе полицейского были и опасные ситуации, когда он находился на волоске от смерти. Однажды участкового вызвали на бытовую ссору между супругами. Мужчина был пьян и агрессивен, во время разговора с Игорем он схватил со стола кухонный нож и стал наступать. Участковый не растерялся и стал применять дипломатические навыки, чтобы договориться с неадекватным мужчиной. К счастью, все закончилось хорошо, и полицейский не пострадал, он сумел убедить оппонента убрать холодное оружие и успокоиться.

Главное - терпение

Семья Игоря Кузнецова переживает за него, но относится к служебному долгу с пониманием. Игорь с супругой воспитывают 11-летнюю дочь. Сейчас девочка начала интересоваться работой отца и тоже мечтает пойти работать в правоохранительные органы. Любящий папа поддерживает дочку и дает ей жизненные советы.

- Главное в нашей профессии – терпение. Также нужно уметь слушать и слышать других людей. Я горжусь, что работаю участковым и могу помогать другим людям, - говорит Игорь Кузнецов.

Напомним, в сентябре 2022 года в Самарской области стартовал традиционный конкурс ГУ МВД на звание «Народного участкового». В этом году в региональном этапе принимали участие более 30 участковых со всей губернии. Игорь Кузнецов стал одним из трех финалистов, кто прошел на второй этап конкурса.

«Комсомолка» желает финалистам удачи в дальнейших этапах конкурса «Народный участковый – 2022».

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