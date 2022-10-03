«Очень хотели победить»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Краснодаром» 3 октября 2022

Игорь Осинькин считает, что его команда провела хороший матч Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» 3 октября, в понедельник, на домашней арене сыграли вничью с «Краснодаром» - 0:0. На этот матч самарцы приехали после выездной игры с воронежским «Факелом» в розыгрыше Кубка страны, в котором победили со счетом 1:0.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Есть игра – очки будут»

Наставник самарской команды отметил, что на результат в некоторой степени повлиял тяжелый переезд из Воронежа. Но в целом Осинькин считает, что игра была, а значит, будут и очки.

- Очень хотели победить, все для этого сделали, хороший провели матч, но не получается у нас реализовать игровое преимущество, - сказал главный тренер.

Также Осинькин отметил, что в команде пока стараются не задействовать на все 90 минут Сергея Пиняева, который восстанавливался после перенесенного пневмоторакса. Вместе с тем, считает тренер, в этом матче игра у него получалась.

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук: «Мы довольны, поскольку не наиграли на победу»

Александр Сторожук после матча признал, что его команда не наиграла на победу, поэтому можно быть довольными итоговым результатом.

По его словам, перед матчем была проведена ротация, которая пока не привела к приемлемому в целом результату. «Игрой я недоволен, поэтому будем разбираться», - сказал тренер.

Также он отметил, что «Крылья» являются конкурентоспособной командой. «С ними всем непросто, понимали, что трудный матч будет», - сказал Сторожук.

После этого матча самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице, имея 11 очков. Следующую игру «Крылья» проведут на выезде, встретившись с московским «Спартаком». Встреча команд состоится 9 октября.

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