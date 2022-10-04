«Список протрясли через сито»: эксперты рассказали, почему в Самаре никак не заработает режим исторического поселения

Статус исторического поселения должен защитить старую Самару Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже более года назад старой части Самары присвоили статус исторического поселения. Этот статус позволяет ограничить бесконтрольную застройку исторических кварталов и сохранить культурное наследие. Однако охранный статус до сих пор не заработал в полной мере. Что этому мешает, в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказала председатель самарского регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

«Отстояли пять домов»

- Вчера появилась информация, что в Самаре снесут 11 аварийных домов, и среди них есть здания, которые находятся в исторической части города. Вы проверяли, попало ли под снос что-то действительно ценное?

- Пока не работали с этим списком, потому что регулярно печатаются подобные документы об аварийных домах, подлежащих сносу. В 2021 году даже была рабочая комиссия по аварийным домам, чтобы не допустить сносов ценных объектов. И тогда мы просмотрели 127 домов, с нами присутствовала и прокуратура, и администрация города и района. Тогда нам удалось отстоять часть домов, потому что комиссией было признано, что они действительно представляют ценность для города, либо мы нашли нарушения, по которым их сносить в данный момент нельзя. Результаты комиссии были следующие - 10 домов мы ввели в объекты культурного наследия, 37 домов не подлежали сносу по ряду причин, и 54 дома под снос.

- Списки ценных градоформирующих объектов давно должны были утвердить, но так и не утвердили. Почему? - Мы сами не понимаем, что происходит со списками. У всех, кто погружен эту сферу деятельности, стоит такой вопрос. Был отработан список ЦГФО. Сначала было 793 объекта, потом была создана комиссия, состоящая из 9-ти людей, все профессионалы. Они отсортировали - остался 651 объект, и на сегодняшний день уже 645 объектов. Весь список просто протрясли через сито, осталось только самое ценное. Этот документ подписал правовой департамент, лингвистическую экспертизу он прошел, и теперь список лежит в виде постановления у председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Мы ждем. Сначала мы думали, что отсрочка связана со строительством метро, но выяснилось, что это не так. Мы не понимаем, почему и для чего это.

- А кому выгодно, чтобы этот список находился в подвешенном состоянии? - Думаю, интересанты у нас одни, если нет никаких подводных камней. Обычно весь интерес связывают с застройщиками - им эта земля интересна, интересны какие-то исторические кварталы, и они хотят там что-то построить. В принципе, если сейчас примут объединенные зоны охраны, то исторический центр будет уже отчасти защищен. Пока мы меняем зоны охраны, например, 112 квартал. Там есть дом Елизаветы Кошелевой, и управление госохраны действительно подписали им новый проект - там будет разрешено строительство до 34 метров, 9-10 этажей. Вообще, в этом квартале нужно было бы сохранить 25 метров, но нужно больше, поэтому меняем зоны охраны.

«Будем бороться за Дом Просвещенцев»

- Получается, пока не будут приняты те самые градостроительные регламенты исторического поселения, мы с этим будем жить постоянно. Почему они не принимаются? - Уже год назад градостроительные регламенты в своей основе были готовы, но чтобы их принять необходимо, чтобы был принят список ЦГФО, предмет охраны и объединенные зоны охраны. Мы ждем, когда все это будет выполнено, чтобы доработать и принять градрегламенты.

- Сложилось впечатление, что никто не покушается на ценные здания в центре города. Это правда? - Нам тоже так казалось. Когда мы отстояли дом Сафоновых, то воодушевились и решили, что вместе со властью можно обсуждать, можно думать, куда двигаться дальше, потому что сейчас, например, дом Кожевникова в рамках президентского гранда сейчас восстанавливают. Дом Сафоновых сейчас стоит под охраной. Но недавно случилась очень интересная история, которую, как мне кажется, нужно выносить на всероссийский масштаб. У нас в Самаре есть дом Просвещенцев, находящийся по адресу Галактионовская, 45 - между Ленинградской и Некрасовской. Это трехэтажный кирпичный дом в стиле позднего конструктивизма, до 2009-го года он был объектом культурного наследия, но, впоследствии, его вынесли из реестра без объяснения причин. Жители рассказывают, что 2018 году прошел капремонт, им сделали новую крышу, новый фасад, все выглядело очень опрятно и современно. Однажды, у одной из жительниц не прошел платеж по капремонту, и через несколько дней все жители получили «письма счастья», в которых было написано, что дом аварийный и подлежит сносу. Обычно в таких письмах пишут, что дом нужно снести в определенный срок, например, 6 месяцев. В доме 12 квартир, и 2 из них - соц. найма. И в 2020 году дом признали аварийным, но, когда подняли документы, оказалось, что компания, которая проводила экспертизы, за 60 дней обследовала 163 объекта. Стало понятно, что это просто нереально. Сейчас идут суды с этой компанией, и там встречаются ляпы, например: двери в этом доме железные, а представители компании говорят, что деревянные. Кирпич у них красный, а представители говорят, что силикатный, и т.д. А люди в доме совершенно нормальные. Я когда к ним пришла, они сказали: «Нам хочется сохранить этот дом для истории, для памяти наших будущих поколений». Во время войны это был культурный центр, где все собирались. Это какой-то абсурд. Если межведомственные комиссии плохо работают, значит, нужно наладить их работу.

- Какого результата вы ждете от судебного процесса по этому делу? - Я не могу представить, что этот дом посчитают аварийным. 12 октября будет суд, и я думаю, что судья, учитывая все обстоятельства дела, вынесет справедливое решение.

- Можно ли вернуть этот дом обратно в реестр объектов культурного наследия? - Там есть правовые нюансы. Однажды его уже выносили из реестра, и нужно снова заказывать экспертизу. Управление госохраны не может потратить на это деньги, потому что когда-то они уже были потрачены - их не поймут. Сами жители могут нанять экспертов, провести экспертизу и представить ее в управление госохраны.

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