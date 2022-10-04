Воронка в поле: в Самарской области следователи на учениях выясняли причины взрыва на полигоне в Рощинском

Молодые самарские следователи научились пользоваться спецоборудование в полевых условиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В современном мире все чаще начали появляться новые технологии, которые значительно облегчают жизнь человеку. Высокотехнологичное оборудование сейчас значительно облегчает работу и сотрудникам правоохранительных органов. Следственный комитет Самарской области провел показательный мастер-класс для молодых специалистов и представителей СМИ, где криминалисты показали, как работать с новейшим оборудованием для поиска улик в реальных условиях.

На военном полигоне нужно быть предельно осторожным - можно случайно найти осколки после учений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сначала теория – потом практика

Начинающих следователей и журналистов привезли на военный полигон в поселке Рощинский. По легенде, там произошел взрыв, и в поле образовалась воронка. Специалистам с помощью криминалистического оборудования необходимо было провести осмотр территории и найти улики. С собой специалисты привезли большое количество различных приборов, которые позволяют быстро и точно получить необходимую информацию на месте происшествия.

Следователи в рамках учений устанавливали причины появления воронки в поле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронку оградили специальными сигнальными флажками, молодому следователю вручили причудливый прибор и предложили провести самостоятельно исследование. Следователь дежурной службы СУ СКР по Самарской области майор юстиции Евгений Палаев провел инструктаж и особо отметил, что данный прибор очень опасен в определенных условиях.

Старший следователь Евгений Палаев рассказал о работе с современными аппаратами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аппарат реагирует на микросхемы и электронные платы. Опасность состоит в том, что излучается энергия, которая может спровоцировать срабатывание детонатора. Этот прибор очень эффективен, но нужно работать с ним на малой мощности, чтобы не привести в действие искомую взрывчатку, - рассказывает майор.

Можно найти схроны на глубине 8 метров

Еще одна разработка российских инженеров – георадар. Этот прибор помогает обнаружить предметы на глубине 8 метров. Система работает таким образом, что на экране отражается изменение однородности почвы или, например, снега и льда. Это означает – там что-то есть. В настройках аппарата можно указать параметры различных типов поверхности – мокрая почва, глина, снег или лед, а после уже проводить исследование. Для следователей это оборудование помогает искать схроны с оружием или даже закопанные трупы.

Новейшее российское оборудование помогает следователям в работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Далее старшие следователи предложили новичкам попробовать найти отстрелянные гильзы в сухой траве. Для этого можно использовать специальные магниты или металлоискатели. Начинающие сотрудники следственного управления без труда справились с задачей, и нашли все гильзы в сложных условиях.

Инновационное оборудование способствует эффективности работы СКР

С помощью современного оборудования сотрудники СУ СКР по Самарской области раскрывают преступления намного эффективнее и быстрее, чем несколько лет назад. По словам майора, если раньше на местах преступления можно было только «снять пальчики» или обнаружить кровь преступника, исследование которой покажет лишь резус-фактор, то сейчас по одной капле крови можно установить личность человека с точностью до 99%.

Следователи в работе используют большое количество оборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изучив на теории все возможности инновационного оборудования, молодые следователи смогли без труда определить причины появления воронки на поле в Рощинском и узнать состав взрывчатого вещества. В реальных условиях этой информации для следователей было бы достаточно, чтобы сузить круг подозреваемых в преступлении и поймать террориста.

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