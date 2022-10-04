«Раздавил малыша, помыл авто и уехал»: в Самаре водитель бросил щенка на верную гибель, но потом перевел денег на лечение

Малыша спасли неравнодушные люди, ранее уже лечившие его. Фото: vk.com/vet.samara

Чудовищная история произошла в Самаре осенью 2022 года. Бездомный щенок лежал на асфальте, когда на него наехала иномарка. Однако на помощь к животному водитель не поспешил – по словам очевидцев, мужчина якобы помыл автомобиль и уехал. Спасти малыша решили местные жители: они собрали денег, отвезли щенка в ветклинику и даже назначили дату операции. А позднее к делу подключился и сам водитель – он перевел деньги на лечение собаки.

«Он просто лежал, под колеса не бросался»

Инцидент произошел в конце сентября. О нем жителям региона сообщила ветврач, ранее лечившая пострадавшего песика.

– У нас беда… Фунтика, которого мы лечили, переехала машина. Он просто лежал, а не бросился под колеса, – написала девушка на своей странице в соцсетях.

А позднее появилась запись с камер наблюдения, подтверждающая слова ветврача. На кадрах видно, что щенок спокойно лежит на асфальте, когда на него наезжает автомобиль. Иномарка заехала на собаку правым передним колесом, проехалась по спинке и задним лапкам. Псу удалось вырваться из-под авто, после чего он завыл от боли. Нормально ходить малыш уже не мог – сильно пострадал.

Очевидцы сообщали, что ЧП произошло на одной из автомоек. Они утверждали, что после происшествия водитель попросту помыл свою машину и уехал. На помощь к пострадавшему животному пришли уже знакомые ему люди – ветврач и ее помощница.

«Малыш сильно скулил и еле ползал»

Увидев, что происходит с Фунтиком, его спасители пришли в ужас. По их словам, пес выглядел очень плохо и испытывал невероятную боль.

– Моя помощница сразу съездила к нему, поставила обезболивающее и противошоковые препараты. Он сильно скулил, еле ползал. На следующий день я с утра пораньше рванула к нему и увидела у него огромный отек лап. Повела на рентген, – рассказывает ветврач.

Подробности о диагнозе Фунтика девушка не сообщает, однако отмечает: травмы очень серьезные. Ветврач оставила песика у себя и начала искать человека, который возьмется его прооперировать.

– Я сделала Фунтику самые лучшие лекарства, какие у меня были. Накормила и оставила у себя – до тех пор, пока не найду тех, кто возьмется его оперировать за адекватную цену с последующей реабилитацией, – писала девушка на следующий день после инцидента.

Параллельно с этим ветврач объявила сбор средств на лечение. Она сообщила, что добавит весомую сумму от себя, остальную часть средств принимает от неравнодушных граждан. Благо, таких оказалось немало. Однако нужной суммы все еще не хватало.

Девушка признается, что песик невероятно добрый и ласковый. Фото: vk.com/vet.samara

«У Фунтика даже вороны еду отбирали, а тут его инвалидом сделали»

Между тем ситуация вокруг водителя серьезно накалялись. Мужчину яростно осуждали многие видевшие пост интернет-пользователи. Люди недоумевали: несчастный случай может произойти с любым, но как можно было вот так бросить пса? Вместе с ними в состоянии шока пребывала и спасшая Фунтика ветврач.

– Я разговаривала по телефону с этим водителем. Оказалась, что мы заочно знакомы. Я консультировала его по телефону и в мессенджерах, когда покусали собаку его друга. Бесплатно, разумеется, помогла. А Фунтику он не собирался помогать, да и не собирается, – рассказала девушка.

4 октября спасительница пострадавшей собаки сообщила, что мужчина все-таки пошел навстречу.

– То ли боль и слезы Фунтика, то ли наши с вами молитвы до небес дошли. Перевод от того, кто совершил наезд на собаку, мне пришел, – поделилась ветврач на своей странице в соцсетях.

Судя по опубликованному чеку, мужчина направил на лечение Фунтика 30 тысяч рублей.

Сейчас Фунтик выходит на прогулки вместе со своей спасительницей. Фото: vk.com/vet.samara

Отметим, что сейчас Фунтик хорошо кушает – девушка даже готовит ему его любимые паровые котлеты. Они вместе выходят на прогулки. А в скором времени малыш вновь отправится в клинику – по словам ветврача, операция назначена на 11 октября.