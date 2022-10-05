Самарские предприниматели могут оцифровать свой бизнес на новом сайте

Фото: Минпромторг Самарской области

В России с 5 октября заработал сайт эффективность.рф, который поможет бизнесу начать цифровизацию предприятия. Он запустился по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова в рамках нацпроекта «Производительность труда». Соответственно и компании смогут воспользоваться новым сервисом, только если попадают под критерии нацпроекта: с оборотом более 400 млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности.

Предполагается, что сайт поможет избежать трат на дорогих IT-специалистов и покупки дорогостоящих вычислительных мощностей.

Рассказываем, как это сделать. Для этого нужно на сайте заполнить анкету и проконсультироваться с экспертом. Все это можно сделать бесплатно. Итогом подготовки станет определение конкурентности в сфере цифровой зрелости среди похожих компаний.

Также прямо на платформе можно подобрать необходимое именно под ваши нужды программное обеспечение, которое в будущем увеличит эффективность логистики, производства, маркетинга, управления финансами и персоналом.Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

Генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко рассказывает, что сайт сокращает подбор нужного ПО с двух недель до двух дней, при этом уменьшая затраты на дорогих айтишников.

Самарская область является активным участником нацпроекта «Производительность труда». Сегодня уже 139 предприятий региона привлечены в нацпроект при плановом значении в 121 единицу (115%). 1918 сотрудников компаний прошли обучение в рамках проекта при плановом показатели на 2022 год - 1905 человек.

Чтобы также стать участником нацпроекта «Производительность труда» и воспользоваться его преимуществами, необходимо обращаться в Министерство промышленности и торговли Самарской области, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области или на сайт Производительность.рф.