Тольяттинские яхтсмены стали первыми в Сочи

Погода сыграла на руку тольяттинским спортсменам. Фото: Елена Разина

С 24 по 30 сентября в Сочи проходил Чемпионат России в олимпийских классах яхт. Шесть дней в акватории Черного моря лучшие спортсмены со всей страны боролись за первые места в восьми дисциплинах. Воспитанники тольяттинского яхт-клуба «Дружба», при поддержке ПАО «КуйбышевАзот», вновь показали великолепные результаты. Лучшие в этом сезоне.

Этот Чемпионат стал самым важным состязанием в сезоне, потому что от его результатов зависело попадание в состав сборной команды России.

Тольяттинцы привезли с регаты три «золота», два «серебра» и одну «бронзу». Вячеслав Рожков стал чемпионом России в классе «49ER». Дмитрий Лаздин признан лучшим в классе «470», а Диана Сабирова - в классе «49FX». Стоит отметить, что все ребята выступают в паре со спортсменами из Санкт-Петербурга, представляющими ГБУ "СШОР по парусному спорту "Крестовский остров"

Серебряными призерами стали экипаж Натальи Ермаковой и Алены Суховой (класс «49FX») и экипаж Максима Семенова и Алины Щетинкиной (класс «Накра 17 микс»).

Все призеры теперь войдут в состав сборной России по парусному спорту.

Воспитанники «Дружбы» показали лучший результат в сезоне. Фото: Елена Разина

Погода на нашей стороне

По словам главного тренера «Дружбы» Александра Лаздина, бархатный сезон на черноморском побережье с его слабыми ветрами и комфортной температурой воздуха и воды стал большой удачей для наших ребят.

- Коллектив молодой, не самый опытный. Кто знает, какие результаты мы получили бы, будь плохая погода. Все-таки парусный спорт - технический, и метеоусловия со счетов списывать нельзя, - рассказал Лаздин.

Неожиданности во время гонок, по его словам, тоже были, но скорее радостные. Яхтсмен Дмитрий Лаздин в тяжелой борьбе смог одолеть чемпионку России, очень сильную спортсменку Алису Кирилюк, которая устроила на воде дуэльную гонку. Но юный тольяттинец все же смог выиграть.

Регата в Сочи стала завершающими соревнованиями в этом сезоне. Далее, в октябре и ноябре, ребят ждут так называемые восстановительные турниры в Кисловодске и Сочи. Итоги этого сезона пока подводятся, но уже можно говорить о том, что воспитанники «Дружбы» показали действительно блестящие результаты.

Поддержать спортсменов

Яхт-клуб «Дружба» давно и успешно работает как объект соцкультбыта в состав группы компаний «КуйбышевАзот». Благодаря активному участию тольяттинского предприятия яхт-клуб развивается и воспитывает чемпионов вот уже более 50 лет. У тольяттинских спортсменов есть все возможности для занятий в комфортных условиях и участия в регатах на самым высоком российском и международном уровнях. «КуйбышевАзот» ежегодно обновляет материально-техническую базу, предоставляя воспитанникам яхт-клуба возможность выступать на современных яхтах и добиваться отличных результатов.