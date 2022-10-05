«Нужно уметь слушать людей»: финалист конкурса «Народный участковый» рассказал о своей работе

Руслан Нуриев всегда готов прийти на помощь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый 2022», во время которого жители региона могли отдать голоса за своих участковых уполномоченных. В результате определили трех финалистов, которые будут бороться за звание самого народного, который и представит регион на федеральном этапе конкурса. Один из финалистов, участковый уполномоченный ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре капитан полиции Руслан Нуриев, рассказал журналисту «КП-Самара» о своей работе, забавных случаях из практики и о том, каким должен быть настоящий участковый.

Опыт ППС пригодился

Руслан Нуриев признается: желание работать в полиции появилось у него во время службы в армии.

- Строгая дисциплина, порядок, четкость в работе – все это находило отклик в моем сердце, поэтому после армии я решил продолжить службу в рядах полиции, - рассказывает молодой человек. – Сначала пошел в патрульно-постовую службу, но через два года меня назначили участковым уполномоченным в родном Кировском районе. Здесь я и прохожу службу до сих пор.

По словам Руслана Нуриева, опыт работы в ППС ему очень пригодился и на новом месте службы – научил общаться и находить общий язык с самыми разными людьми, слышать их проблемы и находить их решения. Поэтому никаких сложностей в работе участкового у него не возникло.

«Заметили нас – и бросились наутек»

Первое самостоятельно раскрытое преступление Руслан Нуриев запомнил на всю жизнь. Случай получился довольно забавным.

- Я получил ориентировку, что у нас в районе украли автомобиль – как сейчас помню, ВАЗ-2108, - вспоминает Руслан Нуриев. - В последующие дни мы обходили территорию, и я заприметил этот автомобиль в одном из дворов. Мы с напарником решили подождать – может быть к нему кто-то подойдет. И действительно через некоторое время нам повезло, увидели двух молодых ребят, которые несли аккумулятор. Я подошел к ним, спросил, куда они его несут. Они ответили – мол, к нашему автомобилю, и идут дальше. Мы смотрим – а они ставят аккумулятор на угнанную машину! Заметили, что мы их видим – и внезапно бросились наутек. Мы, конечно, их поймали. Уже потом я у преступников поинтересовался – зачем же вы сняли аккумулятор с угнанного автомобиля? Отвечали – чтобы эту машину больше никто не украл!

«Прийти на помощь каждому»

Руслан Нуриев уверен: чтобы участковый мог хорошо нести службу, у него должен быть авторитет, уважение среди граждан. Без этого помочь людям невозможно помочь.

- Чтобы заработать авторитет, нужно уметь слушать людей - что у них происходит, что их волнует, - рассказывает участковый. – Зачастую люди приходят просто выговориться, и после этого уходят спокойно. Любому нарушителю я бы в первую очередь посоветовал не бояться, а самому прийти к нам с явкой с повинной. Уверен, что мы сумеем найти подход, наставить на путь истинный, поможем избавиться от зависимостей. А еще участковому нужно уметь незамедлительно принимать решения и приходить на помощь каждому.