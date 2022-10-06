«Казался пьяным, но я заметила неладное»: девушка-участковый в Самаре помогла спасти человека и поймать преступника

Кристина Шептунова не мыслит себя вне службы в полиции. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый 2022». В числе трех финалистов оказалась участковый уполномоченный Отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Кристина Шептунова. Девушка рассказала журналисту «КП-Самара», что привело ее к службе в полиции, как помогает в работе образование психолога и почему важно слушать людей даже с небольшими проблемами.

«Поняла, что мое место в полиции»

Кристина Шептунова – очаровательная девушка с безупречной выправкой и строгим взглядом. Даже самым злостным хулиганам под ним явно становится неуютно. Но Кристина признается: к службе в полиции ее привела любовь к общению с людьми и стремление помогать.

- У меня отец военный, я в детства видела форму и уважала ее, - рассказывает Кристина. - Однако поначалу думала, что пойду по стопам матери и стану учителем, буду работать с детьми. В итоге пошла учиться на психолога, и когда на пятом курсе у нас был курс по юридической психологии, внезапно четко поняла – мое место в полиции, это именно то, в чем я по-настоящему смогу себя проявить. Одновременно я понимала, что кабинетная работа – это не мое, что я хочу общаться с людьми, помогать им. Так я оказалась на месте участкового уполномоченного, и сейчас не мыслю себя в другом качестве.

«Важно, чтобы тебе доверяли»

Кристина Шептунова уверена: самое главное в работе участкового – выслушать человека, который пришел за поддержкой, суметь помочь ему делом, советом, ответом на звонок.

- Участковый должен быть доброжелательным, уметь выслушать человека, помочь ему, - говорит Кристина Шептунова. – В нашей работе очень важна профилактика, а поэтому участковый должен знать людей на своем административном участке, и чтобы его все знали. Также очень важно своевременно получать информацию – а это значит, что к участковому должно быть доверие. Ведь если человек придет с проблемой, пусть даже маленькой, а ему скажут - нам некогда, извините, то в другой раз он уже не придет, решит, что бесполезно. Поэтому для меня очень важно донести до людей, что они в любое время могут прийти, позвонить, и всегда получат помощь и совет.

«Вызвала скорую и собрала информацию»

В работе участкового уполномоченного полиции хватает и ярких, драматических ситуаций. Иногда приходится действовать очень быстро, без лишних раздумий, чтобы суметь помочь. Часто такая быстрая реакция помогает не только задержать правонарушителя, но и спасти человеку жизнь.

- Однажды во время обхода административного участка я заметила мужчину, который со стороны казался пьяным, - вспоминает Кристина. – Но я решила выяснить ситуацию, подошла ближе и увидела кровь. Оказалось, что это ножевое ранение в груди, он истекал кровью. Я сразу же вызвала скорую, а пока врачи ехали, оказала всю необходимую первую помощь. И параллельно выясняла у пострадавшего все подробности того, что случилось. Когда приехали врачи, я передала им пострадавшего в сознании, и они сказали, что мои действия помогут ему остаться в живых. А всю собранную информацию я сразу же передала в дежурную часть, и благодаря этому преступника удалось задержать в тот же день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждый жулик мнит себя героем»: подполковник МВД из Самары рассказал о секретных техниках допросов

В День уголовного розыска полицейский из Самары рассказал удивительные истории поимки преступников (подробности)

«Нужно уметь слушать людей»: финалист конкурса «Народный участковый» рассказал о своей работе

Капитан полиции Руслан Нуриев из Самары рассказал, каким должен быть настоящий участковый (подробности)