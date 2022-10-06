Лазерная коррекция зрения: кому можно делать, помеха ли сахарный диабет и что делать с катарактой

Не многие из нас могут похвастаться 100%-м зрением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не многие из нас могут похвастаться 100%-м зрением. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, возрастные изменения не дают видеть мир полноценно. Но все эти диагнозы – не приговор, так как современная офтальмологическая хирургия позволяет за считанные минуты вернуть утраченное зрение и вместе с ним качество жизни.

Но, как и к любой хирургии, к офтальмологической есть вопросы у людей, далеких от медицины. Во время прямой линии в пресс-центре «Комсомольской правды» заведующий отделением офтальмологии и микрохирургии глаза ЛДК «Медгард», офтальмолог, офтальмохирург Евгений Спиридонов ответил на наиболее популярные из них. Вопросы поступали по телефону.

На вопросы читателей «КП» по телефону отвечал врач с более чем 30-летним опытом. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

При каком «минусе» делать коррекцию

- Здравствуйте, Евгений Анатольевич! У меня зрение минус 3. Стоит ли при таком «минусе» делать лазерную коррекцию?

- Нет какой-то точки отсчета, при которой лазерная коррекция показана или не показана, за исключением списка профессий, где требуется 100% зрение. Операцию стоит делать, если вас не устраивает ваше зрение, и вы хотите отказаться от очков или линз. Я как хирург могу только сказать, можно ли вам делать коррекцию или нет, проведя обследование, и определить наиболее подходящий метод. В остальном это всегда решение пациента.

- У сына зрение минус 8. Ему говорят, что ничего нельзя сделать, нужно носить очки или линзы, но это ему очень неудобно. Неужели с таким зрением невозможна операция?

- Это миопия высокой степени. В нашем отделении мы делали операции людям и с -10, и с -13 с хорошим результатом, так что не стоит ориентироваться только на степень близорукости. Но нужно понимать, что в этом случае подходят не все методики. Вашему сыну необходимо провести полноценную диагностику, оценить все параметры глаза и сделать заключение, какая методика проведения операции подходит в его ситуации.

- Добрый день, меня зовут Елена. У меня была миопия высокой степени и лазерная коррекция зрения методом ФРК в 2013 году. Все прошло успешно, но сейчас нужнадокоррекция. Прочитала, что в «Медгарде» есть методика усовершенствованного ФРК-Лазера. Можно ли ее применить на ранее оперированных глазах, нет ли ограничений?

- Докоррекция возможна, если не образовался кератоконус – такое иногда бывает при лоскутной технологии коррекции близорукости высокой степени и в редких случаях при ФРК. В этом случае делается другой вид операции. Вообще вопрос должен решаться индивидуально после обследования. Мы принимаем во внимание три критерия: какой был первичный «минус», какой сейчас, какая толщина и форма роговицы на данный момент. Предполагаю, что если у вас после первой коррекции было высокое зрение, значит, операция была проведена правильно, форма роговицы подходит для коррекции, но позже спрогрессировала близорукость. Такое бывает, например, из-за увеличения длины оси глаза во время беременности либо при высоких зрительных нагрузках. Обычно вторичная близорукость не бывает высокой, порядка -1-2 диоптрии, реже больше. То есть корректировать нужно немного, но каким именно способом, решаем после обследования. Возможно, вам подойдет стандартная программа или нужна будет специализированная. Скорее всего, будет показана поверхностная шлифовка, ФРК или ее модификация.

Кстати, в ЛДК «Медгард» с 1 октября действует скидка 10% на лазерную коррекцию и операции по замене хрусталика.

- Принимаете ли вы обследование другой клиники?

- Мы можем проконсультировать пациента по предоставленным им данным и определиться с предполагаемой методикой коррекции. Но любая клиника, которая несет ответственность за конечный результат, будет проводить собственное обследование и перепроверять данные. Прежде всего это касается определения формы роговицы: эти данные загружаются непосредственно в лазерную установку, по ним выбирается программа, стандартная или индивидуализированная, производится шлифовка. Так что от точности этих данных зависит результат операции и ваше зрение.

Лазерный этап коррекции зрения длится максимум 20-22 секунды. Фото: Предоставлено "КП"

Возраст и беременность

- Здравствуйте, доктор! Стоит ли делать лазерную коррекцию в 38 лет? Меня врач отговаривает, мол, скоро минус начнет уменьшаться из-за возраста и снова понадобятся очки, но другие.

- Почему нет? Просто комфортный период свободы от очков будет короче, чем, например, в 28 лет. Формирование возрастной дальнозоркости действительно будет, но оно очень индивидуально и зависит от биохимических процессов в глазу. В моей практике встречались люди с хорошим зрением в 50 лет, но, как правило, это редкость. Когда возрастная дальнозоркость разовьется у вас и в какой момент возникнет ваша личная потребность в очках с «плюсом», предсказать невозможно. Как компромиссный вариант, можно сделать неполную коррекцию, к примеру, на -0,5, тогда «возрастные» очки вы наденете на пару-тройку лет позже, но и 100% зрения вдаль не будет. Многое еще зависит от того, чем и насколько полноценно вы корректировали зрение: если ничем или с сильной недокоррекцией, то после операции могут быть проблемы со зрением вблизи из-за отсутствия тренировки аккомодации. Решение за вами.

- Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лучше делать лазерную коррекцию до родов или после?

- Если вы уже беременны или вот-вот планируете, то лучше сделать после. Беременность может спровоцировать рост имеющейся близорукости, но может и ничего не измениться. Если мы сделаем лазерную коррекцию, зрение восстановится до 100%, вы будете отлично видеть, но после беременности и родов может потребоваться докоррекция. Выбор в любом случае за вами. Если рождение ребенка в отдаленных планах, я бы рекомендовал коррекцию.

- А есть ли ограничения по коррекции зрения у молодой мамы, которая часто поднимает ребенка на руки?

- Лазерная коррекция зрения не добавляет ограничений по физическим нагрузкам. Но существует определённый лечебно-охранительный режим после операции, который, в зависимости от метода коррекции, занимает от недели до двух.

Нужен ли наркоз?

- Здравствуйте! Хочу сделать лазерную коррекцию, но очень боюсь. Можно ее делать под наркозом?

- Наркоз не нужен, пациент должен быть в сознании. И вот почему: во время диагностики определяется зрительная ось, строго по которой потом происходит шлифовка. В современные лазеры встроена система слежения за глазом. Пациент во время операции должен фиксировать взгляд на красной точке лазера — это луч наводки. По нему будет осуществляться шлифовка роговицы, даже если глаз немного будет отклоняться от заданной оси. Лазер все фиксирует, и, если глаз двигается, он шлифует вокруг зрительной оси, а при большом отклонении отключается. Это исключает ошибки в ходе операции. Под наркозом человек не может фиксировать взгляд, из-за чего риски отклонений в ходе операции и после возрастают.Для вашего успокоения скажу, что лазерный этап даже при высокой близорукости длится максимум 20-22 секунды. Это абсолютно терпимо, тем более с использованием современного местного обезболивания. Смысла связываться с наркозом нет.

- Добрый день! Сколько длится восстановительный период, если делать лазерную коррекцию в вашей клинике? У знакомых было по-разному: у кого-то идеальное зрение в тот же день, у кого-то улучшалось постепенно. От чего это зависит?

- Есть две основные техники. Первая - лоскутная, например, в «Медгарде» это ФемтоЛАСИК. При такой технике при помощи лазера формируется лоскут роговицы, после чего происходит шлифовка. Операционное поле сверху сразу закрывается ранее сформированным лоскутом. Раневой поверхности нет, заживление происходит быстро, уже к вечеру пациент видит 100%, многие наутро садятся за руль. Вторая группа методов — поверхностная шлифовка. В нашей клинике это фоторефракционная кератэктомия (ФРК) и ее разновидности. Раневая поверхность получается довольно значительная — до 9 мм в диаметре. После такой операции, чтобы не было болевого синдрома, на глаз надевают специальную линзу, под которой глаз заживает за несколько дней, но зрение в это время не 100%, а обычно 50-70%. Затем линзы снимают, зрение улучшается до желанной «единицы».

Ощущения у пациента могут быть совершенно разные: и выраженный болевой синдром при шлифовке (как правило, у эмоциональных людей), и практически отсутствие ощущений при лоскутной технологии. Мы всегда предупреждаем пациентов, когда возможны неприятные ощущения. Но итоге один: после любой операции, проведенной с учетом всех особенностей, зрение будет одинаково хорошим. Разница в цене и скорости восстановления. Фемто – дорогая технология из-за высокой цены на одноразовые расходные материалы.

Какой хрусталик выбрать?

- Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Маме предстоит операция по поводу катаракты. Нам нужно определиться с видом хрусталика. Предлагают обычный, при котором хорошо видно вдаль, но для чтения все равно понадобятся очки, или такой, который подстраивается и с которым хорошо видно вблизи и вдали. Есть ли гарантии, что во втором случае действительно обойдется без очков для чтения?

- Это действительно так: при имплантации мультифокального хрусталика можно видеть хорошо и вдаль, и вблизи. Но в некоторых случаях, если есть сопутствующая патология глаза (глаукома, макулярная дегенерация и другие изменения в сетчатке) такие хрусталики нет смысла использовать, потому что они не будут «работать» в полную силу. Кроме того, мультифокальные хрусталики существенно дороже. Разница в цене может достигать трехкратного размера. Но разница в цене – это свобода от очков для чтения. По своему опыту скажу, что около трети наших пациентов выбирают мультифокальные хрусталики. В основном это те, кто ведет активный образ жизни.

- Нет ли сейчас в связи с санкциями проблем с поставкой хороших качественных импортных хрусталиков?

- Нет и не было. Любой хрусталик, зарегистрированный в России, можно поставить пациенту. Как правило, в стандартных линейках все доступно, в редких случаях мы прибегаем к индивидуальному заказу, когда хрусталика по параметрам пациента нет в линейке. Тогда да, придется подождать.

- Здравствуйте, Евгений Анатольевич! Уточните, пожалуйста, что за лазерная операция катаракты, которая делается в «Медгарде»?

- Лазер выполняет часть операции, подготовительный этап по удалению хрусталика, но основную часть по замене делает хирург вручную. В некоторых клиниках считается, что лазерный этап не нужен. Мы его выполняем, когда ставится высокотехнологичный мультифокальный хрусталик и требуется высокая точность при формировании тоннелей в роговице и вскрытии капсулы хрусталика.

Обследование поможет определить подходящую методику коррекции зрения.

Можно ли при диабете делать коррекцию и нужна ли реабилитация

- Добрый день, доктор! Папе поставили диагноз «созревающая катаракта». Когда нужно делать операцию?

- Операцию нужно делать тогда, когда пациента не устраивает его зрение. Показатели у всех разные: кого-то устраивает 20% остаточного зрения, кому-то 80% мало. У нас был клиент врач-стоматолог с небольшой центральной катарактой. В обычной жизни ничего критичного, но на работе при включении яркого света зрачок сужается, и врач переставал видеть достаточно хорошо, чтобы лечить пациентов.

Еще один момент: врач в системе ОМС может рекомендовать наблюдение в динамике, учитывая достаточно ограниченные рамки финансирования. И в этом случае в первую очередь рекомендуют оперироваться пациентам, состояние зрения которых не требует отлагательства. Условно говоря, это 50% и хуже. Но есть еще очень важный момент: что чем старше и плотнее катаракта, тем ее сложнее удалять и тем выше операционные и послеоперационные риски. Поэтому затягивание времени играет против пациента.

- Евгений Анатольевич, добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли оперировать катаракту при сахарном диабете?

- Да, конечно можно и даже нужно. При диабете могут быть серьёзные необратимые изменения в сетчатке, приводящие к слепоте. Прооперировав катаракту, офтальмолог получает возможность мониторить состояние глазного дна и проводить профилактику осложнений диабета.

- Здравствуйте, доктор! У мамы очередь на операцию по замене хрусталика подходит летом. Она дачница и боится, что физические нагрузки после операции не разрешат. Есть ли ограничения? Может, лучше перенести операцию на зиму?

- Если будут ставить астигматический хрусталик, то нельзя некоторое время работать в наклон. В остальном мы рекомендуем выждать одну-две недели, в зависимости от предполагаемой физической активности. Сидеть летом на дачной веранде с бокалом вина и сыром можно в этот же день, а вот возделывать угодья «попой кверху» или дёргать ботву размером со среднее дерево не рекомендуется. Других ограничений нет.

- Добрый день! У мамы медленно заживают ранки. Сахарный диабет исключили. Есть заболевание щитовидной железы, принимает гормоны. Как с таким анамнезом снизить риски операции по удалению катаракты?

- Рисков почти никаких, потому что катаракта оперируется через роговичный прокол длиной 2 мм. Роговица не имеет сосудов, заживает легко, клапан смыкается уже на операционном столе.

- Здравствуйте, Евгений Анатольевич! Меня зовут Тамара Ивановна, мне 74 года. Месяц назад сделала операцию по замене хрусталика. Сегодня у меня заканчивается курс капель, которые назначил врач. Нужно ли мне дальше что-то капать? И когда оперировать второй глаз?

- Есть категория «витаминных препаратов», которые позиционируются как средство, улучшающее питание тканей глаза, в том числе хрусталика. Но в прооперированном глазу у вас искусственный хрусталик. На него эти витамины действовать никак не будут. Если стоит вопрос комфорта в послеоперационном периоде, можно капать препараты гиалуроновой кислоты, известные как «искусственная слеза». Их много на рынке, можно выбрать любой, главное, чтобы он был без консервантов.

Что касается второго глаза, то в «Медгарде» мы делаем перерыв в одну неделю, но все зависит от настроя и возможностей пациента. Мы не рекомендуем сильно затягивать, т.к. чем «свежее» катаракта, тем более безопасна и предсказуема операция.

Чем «свежее» катаракта, тем ее проще удалить и тем ниже операционные риски.

О профилактике катаракты

- У обоих моих родителей катаракта. Значит ли это, что у меня она тоже разовьется? Можно ли предотвратить ее появление?

- Катаракта – это не наследственное заболевание, совершенно не обязательно, что она будет у вас. Предотвратить не получится: болезнь развивается из-за нарушения химических процессов в хрусталике. Обычно офтальмологи любят назначать для профилактики капли, я не возражаю, если у пациента есть такое желание. Но достоверных данных о том, что эти препараты замедляют либо предотвращают развитие катаракты, нет.

- Какое ваше мнение о лекарствах, приборах и упражнениях для лечения катаракты?

- Я обычно говорю пациентам так: если я сейчас зафиксирую состояние вашего хрусталика, вы будете капать лекарства, заниматься на приборах и через год придете ко мне без катаракты, тогда я поверю в то, что это возможно. Но более чем за 30 лет моей практики такого пока не произошло. На сегодняшний день единственное результативное лечение этой патологии хрусталика – хирургическое.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

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