«Я нахожусь на своем месте»: красавица биолог из Самары рассказала об участии в шоу «Вызов» на ТНТ

Самарчанка еще в школе влюбилась в биологию и не смогла больше расстаться с этой наукой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 15 октября в 15:00 на телеканале ТНТ стартует новое экстремально-интеллектуальное шоу «Вызов», где 12 российских звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки, музыки и литературы попробуют понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Сложнейшие испытания на проверку физической выносливости и интеллекта пройдут в диких и красивейших местах республики Карелия. Главная цель шоу – трансформация его участников, но, кроме этого, победитель получит еще и 10 миллионов рублей.

В проекте "Вызов" молодые ученые работают в паре со знаменитостями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В проекте примет участие молодая самарчанка Владислава Храменкова – амбициозная и перспективная ученая, которая в настоящее время учится на магистратуре по направлению «молекулярная биология», участвует во многих масштабных проектах и занимается разработкой тест-системы для обнаружения аллергенов в пищевой продукции. Наша землячка рассказала журналистам «КП-Самара» о своей деятельности и об участии в новом шоу на ТНТ.

- Владислава, вы – совладелец стартапа, продвигающего научные исследования на рынок. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте.

Сейчас я учусь на втором курсе магистратуры Университета ИТМО в химико-биологическом кластере SCAMT. Помимо учебы мы занимаемся разными проектами. Один из самых масштабных – это стартап-студия. Наша работа направлена на продвижение и вывод на рынок научных разработок из области химии, биологии, информатики. У нас небольшая, но очень эффективная команда, которая уже вывела на рынок много продуктов, получила инвестиции на проекты и продолжает успешно сотрудничать не только со студентами, но и с крупными компаниями. Сейчас я веду проект по разработке тест-системы для обнаружения аллергенов в пищевой продукции. Мы находимся на стадии переговоров с инвесторами. Данный проект основан на моих научных разработках: я исследую новые гибридные молекулы, которые будут заменой всем известным комплексам «антитело – антиген». Преимущество этих гибридных молекул в том, что в их разработке не нужны тестирования на животных. Такие сенсоры более чувствительны и специфичны к заданной мишени. Сейчас я веду разработку тест-систем на аллергены в пищевой продукции, но в дальнейшем хочу расширить возможности этих сенсоров для выявления аллергенов в крови человека.

- В каком возрасте вы увлеклись биологией? За что вы ее любите?

Я училась в школе №41 в Самаре, у меня был прекрасный учитель по химии Светлана Александровна Гольцева, которой я безмерно благодарна за ее колоссальный труд. Благодаря ей я по уши влюбилась в химию и в науку. Сразу после школы я поступила в Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет на «химическую технологию», но после первого курса перевелась на биотехнологию, так как поняла, что хочу расширять свои знания не только в области химии, но и других естественных науках. После окончания бакалавриата я поступила в магистратуру на «молекулярную биологию». Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что нахожусь на своем месте. Я обожаю науку, для меня это творчество и интеллект в прекрасной комбинации.

Красавица Владистава учится сейчас в магистратуре и ведет несколько проектов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вы согласны, что в современном мире все больше молодежи интересуется наукой?

Да, я согласна с тем, что популяризация науки набирает все большие обороты, и сегодня школьники узнают, что наука – это не какое-то страшное непонятное слово, а увлекательное времяпрепровождение. Помимо этого, сейчас наше государство вкладывается в развитие научных институтов, исследовательских университетов, что также стимулирует молодых ребят начать заниматься наукой.

- Почему вы согласились принять участие в новом шоу «Вызов»? Что вам дал проект?

Когда мне предложили участие в шоу «Вызов» я без раздумий согласилась, ведь я люблю пробовать себя в разных сферах. Для меня самой это был большой вызов. Я поборола свой страх высоты, поняла, что нет ничего невозможного, познакомилась с удивительными людьми из совершенно другого мира и поняла, что самое главное – это любить то, чем ты занимаешься и быть искренним во всем.

Владислава (справа) познакомилась со звездами шоу-бизнеса на съемочной площадке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Какие знания в вашей профессиональной области помогли вам на проекте «Вызов»?

На проекте не было тех испытаний, где бы мне пригодились знания из области биологии или химии, но мне однозначно помогли находчивость и способность сохранять спокойствие в неопределенных ситуациях. В науке без этих навыков не удастся качественно провести исследование.

- Кто будет за вас болеть?

За меня будут болеть моя семья, коллеги из университета, одногруппники и даже прохожие, с которыми я познакомилась во время съемок.

Уверенная в себе девушка готова к любым испытаниям на шоу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Расскажите о своих достижениях, которыми гордитесь больше всего.

Я горжусь тем, что я в 16 лет уже получила разряд мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу. А еще тем, что получила успешные результаты в научном исследовании, хотя никто не верил в этот проект.

- Расскажите о ваших сильных качествах? Почему именно вы должны победить в шоу?

Меня очень сложно вывести на негативные эмоции, я – очень целеустремленный и амбициозный человек, который добивается результатов вне зависимости от того, что происходит вокруг. Помимо этого, я – отзывчивая и коммуникабельная. Могу сразу найти союзника, так как хорошо чувствую «своих» людей. Я не привыкла себя жалеть и всегда иду на вызов для самой себя, чтобы с каждым днем становиться лучше и лучше. Именно поэтому я считаю, что у меня есть все, чтобы победить в шоу «Вызов».

Редакция «КП-Самара» желает Владиславе Храменковой удачи! Будем все вместе болеть за нашу землячку на телеканале ТНТ.

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