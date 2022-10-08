Телефоны горячей лини по вопросам отопления в Самаре в октябре 2022: полный список по районам

В Самаре стартовал отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начала работа горячая линия по вопросам отопления, сообщает городская администрация.

Ранее в областной столице начался отопительный сезон. Обычно, отопление начинают давать, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов тепла. Но в этом году таких температур дожидаться не стали. В прошлом году, кстати, тоже отопление давали заранее.

В областной столице горожане могут по телефону спросить, когда у них в доме появится тепло и задать другие вопросы. Публикуем телефоны горячей линии по вопросам отопления в Самаре в октябре 2022.

Как сообщают в городской администрации, все вопросы будут рассмотрены и проконтролированы до полного разрешения ситуации.

Телефоны горячей линии по отоплению в Самаре

Железнодорожный район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 339-01-53, с 08:00 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный: 339-01-50 (круглосуточно).

Кировский район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 995-86-98, с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (пятница); оперативный дежурный: 995-05-26 (круглосуточно).

Красноглинский район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 950-49-66, (в рабочие дни с 8:30 до 17:30), 8:30 до 16:30 (пятница); оперативный дежурный: 950-03-13 (круглосуточно).

Куйбышевский район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 330-68-32 (в рабочие дни с 08:30 до 17:30); оперативно-диспетчерская служба: 330-05-54 (круглосуточно).

Ленинский район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 339-27-60 (в рабочие дни с 08:30 до 17:30); оперативный дежурный: 339-27-74/75 (круглосуточно).

Октябрьский район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 337-02-57, 335-45-17 (в рабочие дни с 08:30 до 17:30); оперативный дежурный: 334-57-39 (круглосуточно).

Промышленный район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 995- 40-27 (в рабочие дни с 8:30 до 17:30), с 8:30 до 16:30 (пятница); оперативный дежурный: 995-00-59 (круглосуточно).

Самарский район, отдел по ЖКХ и благоустройству: 333-30-93, 333-54-18 (в рабочие дни с 8:30 до 17:30), с 8:30 до 16:30 (пятница); оперативный дежурный: 333-39-53 (в нерабочее время и выходные).

Советский район, отдел по ЖКХ: 262-03-81 (в рабочие дни с 08:30 до 17:30); оперативный дежурный: 262 46 21 (круглосуточно).

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самара: 266-56-22 (с 8:30 до 17:30, в пятницу – до 16:30), 266-54-54 (круглосуточно).

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