Чат-бот в телеграме и горячая линия в прокуратуре: где в Самаре можно узнать про частичную мобилизацию

В стране объявлена частичная мобилизация
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Самарской области началась работа чат-бота, при помощи которого можно получить ответы по вопросам частичной мобилизации. Рассказываем, как работает чат-бот в Самаре.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, во время которого объявил о частичной мобилизации в стране. В дальнейшем министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что речь идет о призыве порядка 300 тысяч резервистов.
Чат-бот доступен на компьютере или смартфоне
В Самарской области запущен чат-бот @mobilization163_bot, с помощью которого можно получить информацию без необходимости звонить в какое-либо ведомство. Чат-бот работает круглосуточно.
Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо установить приложение Telegram на компьютер, ноутбук, смартфон или планшет.
Чат-бот обновляется по мере появления новой информации. Сейчас там можно узнать, кто подлежит призыву, какие льготы положены призываемым гражданам. Воспользоваться чат-ботом могут и родственники призываемых по частичной мобилизации.
Горячая линия в прокуратуре
В прокуратуре Самарской области начала работу горячая линия, куда можно обратиться по вопросам частичной мобилизации. Позвонить туда можно круглосуточно. В рабочее время обратиться можно по телефонам 333-54-28, 333-30-18. В остальные часы и в выходные ответит дежурный прокурор по номеру 340-61-78.
В прокуратуре отмечают, что рассмотрят вся поступившие обращения.
Также информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122 и на интернет-ресурсе Объясняем.РФ.
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