Дагестанские достопримечательности привлекают туристов. И котов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время Дагестан становится необычайно популярным местом для российских туристов. Гостеприимная страна величественных гор распахивает двери перед путешественниками. Но вместе с популярностью Дагестана растет и число желающих нажиться на несведущих туристах. Фотокорресподент «Комсомолки» провела отпуск в Дагестане и делится собственным опытом – как правильно выбрать гида, какие достопримечательности действительно стоит посетить и что важно помнить при планировании поездки в эту прекрасную страну гор.

Знаменитая смотровая площадка «Язык тролля» в Сулакском каньоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Приезжай, красавица! Все в лучший виде тебе покажу!»

Стоило вбить в поисковик заветное отпускное слово «Дагестан», посыпалась реклама с предложениями туров. Те, что попадались на глаза, были на удивление однообразны: пятидневная поездка со схожим набором достопримечательностей в ценовом диапазоне 40-50 тысяч в зависимости от транспорта — микроавтобус или джип. Пестрящие объявления также обещали, что обеспечат проживанием и трехразовым питанием. Некоторые перечисляли и даже иллюстрировали, что именно предстоит отведать. Этот хитрый маркетинговый ход пробуждал аппетит и желание тур сразу же забронировать, но я каждый раз держала себя в руках. Да, это был самый простой вариант, но я подумала: «Пять дней...Маловато будет! Нужно дней десять, чтобы посмотреть все-все».

Другим вариантом было снять жилье в Махачкале и покупать однодневные групповые туры (для этой цели столица республики удобнее, чем Дербент). Они стоят в среднем 3 тысячи с человека, но продолжительность некоторых пугает. Поездка в отдаленные горные районы - в село Гуниб и Карадахскую теснину, которые больше всего и хотелось посмотреть, занимает 14 часов! Перспектива провести значительную часть отпуска в автобусе не радовала, поэтому я начала изучать сайты объявлений с мыслью найти местного гида-экскурсовода.

Предложений было невероятно много, цена начиналась от 7 тысяч в день за легковую машину — выгодно для небольшой компании, для которой я и подбирала варианты. Засучив рукава, засела за переписку. Ответы получала то односложные, то с дикими ошибками, то больше похожие на реплики из анекдотов: «Приезжай, красавица! Все в лучший виде тебе покажу!» Тем не менее, среди них было одно внятное сообщение, за которое я и зацепилась. Получается, сопровождающих — супругов Анжелу и Магомеда — я выбрала за грамотный русский. Несмотря на то, что правильно расставленные запятые — критерий не самый надежный, нам повезло: с ними было интересно, и они показали такие места, которых я не видела в программе ни одной тур.фирмы.

Но лучше не рассчитывать только на удачу и интуицию. Я бы посоветовала спросить у гидов ссылки на аккаунты в соцсетях, чтобы прикинуть, насколько вы «на одной волне» с человеком. И обязательно узнать, где можно почитать отзывы о них. Дело в том, что мысль «заниматься туристами» в Дагестане приходит в голову очень многим, и велика вероятность нарваться на незнающего маршрут новичка, единственное желание которого — заработать.

Знаменитый аул-призрак Гамсутль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Малоизвестные места Дагестана, которые стоит включить в маршрут

- Мама, папа, за что мне это?! - возмущается мальчик лет пяти, недовольный тем, что родители волокут его за руку наверх, к заброшенному аулу Гамсутль. Ну а как не тащить: это же одна из самых известных и завораживающих достопримечательностей Дагестана, к тому же вход бесплатный. Подумаешь, всего-то час идти я в гору. При условии покупки «заброски»: места за 100 рублей в джипе или УАЗе. Она помогает преодолеть почти половину пути.

Для взрослого человека, даже с таким лютым страхом высоты как у меня, дальнейший подъем несложный. И был бы приятным, ели бы одновременно со мной на вершину горы не взбирались еще десятки людей, говорящих о чем-то своем. Постоянно долетающие обрывки фраз мешали созерцать и к восторгу от аула-призрака примешивалось легкое раздражение.

Так было и с другими достопримечательностями: бархан Сары-Кум (вход 150 рублей), Сулакский каньон, водопад Тобот, Карадахская теснина, Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище. Они впечатляли, их хотелось безудержно фотографировать, но атмосферу этих мест прочувствовать не удавалось. Когда я почти смирилась, что во всех стоящих местах будет много туристов, наши гиды начали «вынимать из рукава» неожиданные локации. До них еще массово не добрались тур.фирмы, и у самостоятельных путешественников пока есть шанс на «встречу» тет-а-тет.

Только в ауле Кала-Корейш я отважилась сфотографироваться: очень люблю горы, но очень боюсь высоты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Особо восхитило заброшенное селение в Дахадаевском районе. В отличие от аула-призрака Гамсутль менее популярный Кала-Корейш пустует дольше — с 1944 года, да и сам он древнее: здесь есть мечеть XI века и арабское кладбище IX-XIII веков. Для погружения в раннее средневековье пришлось всего лишь преодолеть простой получасовой подъем в гору, постоянно делая паузы на перекусы: дикие ягоды и орехи так и манили. На вершине было все, о чем я мечтала: невероятный вид и тишина.

В заброшенном ауле Кала-Корейш сохранились средневековые постройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мемориальный комплекс «Ахульго» с 17-метровой башней тоже пустовал. Его возвели пять лет назад в память о трагических событиях Кавказской войны. Хоть я и не была настроена погружаться в историю, оценила смотровую площадку: на мой взгляд, одна из лучших в Дагестане.

Вид с мемориального комплекса «Ахульго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующая остановка была совсем близко - на слиянии рек Андийское и Аварское Койсу.

Там стоит выйти ради бирюзовой воды в обрамлении скал и возможности подешевле покататься на катамаране. Из-за того, что туристов мало, местные быстро идут на уступки: 15-минутная прогулка вдвоем может обойтись не в 2000, а в 1 500 рублей.

На столе всегда есть место чуду!

- Под кожей у дагестанцев течет кофе. И у туристов, которые здесь не первый день, наверняка тоже, - подумала я, поразившись количеству кофеен в республике. Их примерно так же много, как уличных кошек — на каждом шагу.

Самый вкусный кофе я попробовала в селе Гуниб. Когда не обнаружила его в счете за ужин — а я из тех, кто может пить кофе и вместо ужина, поинтересовалась насчет цены.

- Угощаю! - улыбнулась добродушная хозяйка заведения.

Самый дорогой же был обнаружен в туристической зоне Сулакского каньона: американо за 230, а раф с урбечем за 350 рублей.

Урбеч — натуральная паста из орехов или семян, очень популярен в Дагестане: его добавляют в каши, десерты, подают к чаю. Чтобы купить традиционное лакомство подешевле, я догадалась выбраться в Дербенте на рынок: 250 грамм обошлись тоже в 250 рублей.

Урбеч делают и из грецкого ореха. Его в Дагестане можно найти во время прогулки в горы, но будете осторожны: в свежих плодах много йода, пальцы придется отмывать долго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что же касается более «основательной» еды, то в меню вероятней всего встретить хинкал — отваренные в мясном бульоне кусочки теста, подаваемые с вареным мясом или вареной сушеной колбасой (стоит около 500 рублей), курзе — местные пельмешки (примерно 250 рублей), шашлык (450-600 рублей) и чуду (150-250 рублей) — тонкие лепешки с разной начинкой.

Самый поразительный ценник на комплексный обед был обнаружен в единственной столовой аула Чох, сохранившейся со времен СССР: 500 рублей. В него входил длинный перечень блюд, который я читала вслух, как заклинание: «суп, плов, хинкал, ботишал (напоминает чуду), салат, компот». Хотелось воскликнуть: «Так не бывает!» Но принесли и правда все.

Комплексный обед в ауле Чох Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А где же десерты и гречка?

Как сластена, в Дагестане я недоумевала: а где же традиционные десерты? Я настроилась их попробовать в первую же трапезу, но из сладкого в меню увидела только мед, сухофрукты и урбеч. В другие дни попадалась абрикосовая каша, которую тоже просто так не добудешь: в большинстве заведений ее готовят только на завтрак. Как я поняла, хочется полакомится — лучше идти на рынок. Ну или дождаться приезда в Дербент: ближе к крепости пахлаву и пирожки с миндалем продают на каждом углу по 100 рублей.

Примерно с середины отпуска мой организм начал протестовать против режима «мясо и тесто». Настойчиво так требовал гречку. Найти которую оказалось испытанием, потому что привычные нам продуктовые магазины формата «у дома» в Дагестане хоть и начали появляться, мне на глаза не попались ни разу. Пока есть маленькие «Гастрономы» со скудным ассортиментом, которые еще надо поискать. Так и не придумала, что еще из «здорового» питания можно купить вместе с крупой.

Местные предупредили, что туристу особенно туго может быть с едой в период религиозных постов: многие магазины и кафе закрыты до вечера. Некоторые общепиты все-таки продолжают работать, но в них можно очень долго ждать заказа из-за наплыва посетителей.

Вид с балкона гостевого дома в Гунибе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кот под одеялом

Жилье наша небольшая компания бронировала, тщательно изучая отзывы. Но это не помогло, потому что где-то приходилось сожалеть о перерасходе: хорошую квартиру в центре Махачкалы можно найти за 3,5 тысячи, а мы отдавали по 5. Где-то удобства неожиданно оказывались на улице, хотя в условиях это не обговаривалось. Где-то под одеяло забирался кот — мило, но не очень гигиенично. Выбор оказался удачным только в ауле Гуниб. Там забронировали просторную комнату в гостевом доме всего за 2800 рублей (койко-место у них стоит всего тысячу) . С балкона открывался потрясающий вид на горы — идеальное место, чтобы встретить рассвет.

Как выяснилось, начиная с сентября уже можно не искать жилье заранее, а ориентироваться на месте — вариантов много. Летом, говорят, совсем другая история.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречают по одежке

В Махачкале первым делом заметила вывеску «Жених напрокат». Обрадовалась, но увидела после первого слова мелким шрифтом «возьми костюм». Забавные и загадочные надписи, вроде «аккумулятная» и «ликцидация», попадались частенько. Но чаше всего в глаза бросались листовки, призывающие туристов соблюдать дресс-код.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дагестан — мусульманский регион, поэтому короткие шорты и юбки, топы недопустимы. Я была в сентябре, когда людям уже не до открытой одежды. Из любопытства поинтересовалась у наших сопровождающих: «А как реагируют на тех, кто одет неподобающе?» Ответ порадовал: «Очень спокойно. Максимум, что могут сделать — это подойти и вежливо попросить уважать традиции. И то это в основном в селах. Никакой агрессии».

Традиции отражаются еще и в том, о чем сложно не упомянуть. В каждом туалете стоит кувшинчик для омовения. Про них не забывают никогда, а вот более привычную нам туалетную бумагу можно и не обнаружить в нужный момент.

Дагестанские сувениры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общий бюджет

Всего на десятидневную поездку я потратила примерно 65 тысяч. Около 10 ушли на билеты на поезд, 20 — на продукты и сувениры, 35 — на проживание и сопровождение.

Дагестан не разорил, но впечатлил. Думаю, что вернусь туда, потому что план на следующий отпуск уже отшлифован этой поездкой.