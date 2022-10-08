В Самаре 26 молодых сотрудников УФСИН приняли Присягу на верность Отечеству 7 октября 2022 года

7 октября 2022 года состоялась Присяга молодых сотрудников УФСИН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 октября, ровно 25 лет назад, бандитская пуля смертельно ранила начальника следственного изолятора Сызрани полковника Евгения Бородина. В память о погибшем сотруднике, который ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг, в 2022 году 26 вновь принятых на службу сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность Отечеству. Фотограф «КП-Самара» запечатлел волнительный момент для молодых сотрудников подразделений уголовно-исполнительной службы.

Присягнули на верность 26 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодые сотрудники прошли специальную подготовку, а сейчас уже работают в различных подразделениях УФСИН Самарской области. Большая часть сотрудников обучается в ведомственных высших заведениях, в том числе в Самарском юридическом институте. Младший инспекторский состав в свою очередь пришли в УФСИН после срочной службы в армии и получения средне-специального образования.

Торжественное мероприятие завершилось выносом знамени УФСИН Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антон Зотов всего месяц назад пришел работать в систему УФСИН, сейчас он состоит на должности младшего инспектора в ИК-6.

- В наше нелегкое время нужно начинать защищать страну, хотя бы с малых рубежей. Для меня первостепенно – это чувство справедливости и служение закону, - говорит Антон.

В УФСИН Самарской области работают как мужчины, так и девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лейтенант внутренней службы Алсу Рахимова по образованию врач. Сейчас молодая девушка работает начальником здравпункта в Самарском юридическом институте. Самарчанка пошла по стопам своего близкого родственника, который работает в уголовно-исполнительной системе.

- У меня в крови и помогать, и служить людям, - смеется Алсу, которая получила медицинское образование в САГМУ, - Для меня Присяга – это как Клятва Гиппократа только часть вторая.

В торжественной обстановке молодые сотрудники дали клятву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот день они вместе с другими сотрудниками присягнули на верность Отчизне и получили напутствие от руководителей. С приветственным словом выступил врио начальника УФСИН региона полковник внутренней службы Евгений Заярко, а также молодых сотрудников поздравил с Присягой заместитель начальника полковник внутренней службы Олег Петухов. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский и руководитель постоянно действующей экспозиции по истории УИС Новомир Литвинов, а также поддержать молодых пришли близкие и родные люди.

Присяга началась с приветственного слова руководителей УФСИН региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Желаю всем отличного здоровья, уверенности в завтрашнем дне и выполнения поставленных задач уголовно-исполнительной системы, - с добрыми пожеланиями выступил полковник Евгений Заярко.

В этот день молодых сотрудников поддерживали родные и близкие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мероприятие прошло у мемориального комплекса памяти сотрудникам внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей. После торжественного открытия и приветственного слова руководства, каждый вновь принятый на службу сотрудник присягнул на верность и дал клятвенное слово. Присяга завершилась традиционным выносом знамени УФСИН России по Самарской области и общей фотографией на долгую память об этом знаменательном дне.

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