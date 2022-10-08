Погода в Самаре на выходные до 9 октября 2022: ожидается до 16 градусов тепла

В Самаре на выходных ожидается до +16 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается до 16 градусов тепла, дождей, при этом, не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящие выходные до 9 октября 2022.

По данным синоптиков, днем в субботу будет от 14 до 16 градусов тепла. В воскресенье местами по области температура может опуститься до +11 градусов. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла.

В выходные ожидается переменная облачность, осадков, при этом, синоптики не прогнозируют.

Как отмечают в Приволжском УГМС, погода сейчас формируется под воздействием поля повышенного атмосферного давления. И если на выходных осадков не ожидается, то уже в начале следующей недели пройдут дожди, а температура воздуха немного понизится.

В Самаре уже стартовал отопительный сезон, ранее мы публиковали телефоны горячих линий по вопросам отопления.

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Пока на данный момент прогноз является не точным (подробнее)