Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 8 октября 2022

Последние события в Самаре за прошедшую неделю

В Самаре перекрывают улицы из-за строительства станции метро «Театральная», БК «Самара» провел первый матч в Единой лиге ВТБ, а в Тольятти вынесен приговор судоводителю катера, при столкновении с которым погиб молодой отец семейства. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 8 октября 2022.

В Самаре перекрыли улицы Полевую и Самарскую из-за строительства станции метро «Театральная». Временно поменялась схема движения восьми автобусов. Изменения начали действовать с 8 октября, мы рассказывали, как теперь ходят автобусы и как долго будут действовать ограничения.

В Тольятти вынесли приговор судоводителю катера с депутатами, который протаранил лодку семьи Безруковых. В результате этой аварии погиб молодой отец семейства. В момент происшествия на борту катера находились также Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов но тот момент являющиеся депутатами городской думы Жигулевска. В дальнейшем они сложили полномочия, а Краснобаев был дважды уволен из Жигулевского заповедника.

В Самаре начинается работа над формированием проекта бюджета на следующий год. С председателем комитета по бюджетам, финансам, налогам и инвестиционной политике самарской губернской думы Виктором Кузнецовым в эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудили, справится ли бюджет в условиях частичной мобилизации и строительства новой станции метро.

В Тольятти мастерицы шьют одежду для военных на Донбассе. Девушки присоединились к общероссийскому движению «Шьем для наших» и работают в творческой мастерской Ирины Сергеевой, одного из кураторов движения.

Самарские «Крылья Советов» сыграли с «Краснодаром» на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч завершился при счете 0:0, после поединка главные тренеры команд поделились своим мнением об игре.

Тольяттинского маньяка Олега Рылькова признали виновным еще в нескольких преступлениях, совершенных 29 лет назад. По данным следователей, Рыльков в период с августа 1993-го по ноябрь 1994-го года убил пять женщин и 15-летнюю девушку в Центральном районе Тольятти. В настоящее время Рыльков отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области за совершение многочисленных преступлений.

БК «Самара» провела первый матч в Единой лиге ВТБ, встретившись с московским ЦСКА. Игра состоялась в новом Дворце спорта на Молодогвардейской. Матч закончился поражением хозяев со счетом 72:85.