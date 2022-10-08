Трамвай слетел с рельсов и перекрыл движение

Неуправляемый трамвай сошел с рельсов в Самаре на ул. Тухачевского 8 октября 2022 года. Махина, за рулем которой сидел 24-летний водитель, оказалась посреди улицы. Причина ДТП с трамваем до конца не понятна. В ГУ МВД РФ по Самарской области пояснили, что водитель общественного транспорта мог нарушить правила дорожного движения. ЧП случилось с трамваем маршрута №16. Если судить по фотографии с места происшествия, рельсы здесь, видимо, не в самом лучшем состоянии.

Водитель по-видимому не справился с управлением

Сам момент аварии, когда трамвай сошел с рельсов на ул. Тухачевская в Самаре, попал на видео - его опубликовал проезжавший мимо водитель. На кадрах видно, как трамвай съезжает с маршрута, резко поворачивает на встречку и врезается в легковушку, вминая ее в ограждение у пешеходной зоны. Как только случилось это ЧП, водитель смог остановить транспорт и направился к машине, чтобы помочь тем, кто в ней находился.

Из-за ДТП образовалась пробка

Как рассказали в полиции, в момент аварии в трамвае был только кондуктор и один пассажир. В автомобиле Лада Гранта находилась водитель - женщина 48 лет. Она также не пострадала.

После аварии на улице еще какое то время было перекрыто движение, трамвай встал практически перпендикулярно дороге, так что проехать было невозможно.