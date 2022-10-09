В Самаре планируют создать биочернила для печати тканей на 3D-принтере

Чтобы создать ткани, аналогичные тканям и органам человека, будут использовать биоматериалы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре работают над биочернилами для 3D-принтера. С помощью них планируют печатать хрящевую ткань человека. Разработкой занимаются ученые Центра компетенций Национальной технической инициативы «Бионическая инженерия в медицине», который создан на базе Самарского государственного медицинского университета.

Чтобы создать ткани, аналогичные тканям и органам человека, будут использовать биоматериалы. В частности, первичные культуры клеток человекам и гидрогели.

- Важным преимуществом таких продуктов для печати перед существующими аналогами является то, что они будут созданы на основе первичных культур клеток человека, - отмечает руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов Центра НТИ СамГМУ Лариса Волова. - За счет того, что мы используем человеческие клетки и биоматериалы максимально близкие по структуре и составу к человеческим тканям, риск неприживаемости ткани сводится к минимуму.

По словам Воловой, материал получают из жировой ткани, зубной пульпы, костного мозга и т.д. Хранить биоматериалы будут в банке тканей, который есть в СамГМУ, его планируют усовершенствовать, а также в созданном мастер-криобанке клеток.

- Применение технологий 3D-биопринтинга позволят нам совершить качественный скачок в направлении реконструкции различных органов, что в конечном счете позволит повысить качество и продолжительность жизни тысячам россиян, - считает ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.