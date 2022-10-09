«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» 2:5 в матче Российской премьер-лиги

Один из авторов голов самарцев - Амар Рахманович (на фото с мячом). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в матче 12 тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Москве в воскресенье, 9 октября, закончилась со счетом 5:2.

«Крылья» не стали долго раскачиваться и рванули с места в карьер. Не прошло и 10 минут как самарцы забили. Сергей Пиняев получил мяч на грани офсайда и выдал на Романа Ежова. Последний не промахнулся — 0:1.

На 15 минуте «Спартак» сравнял, Квинси Промес отправил мяч в пустые ворота, однако за мгновение до этого забрался в офсайд.

Красно-белые на этом не остановились и крепко наседали на ворота самарцев. Однако оборона «Крыльев» держалась. Более того, то и дело волжане совершали вылазки к воротам хозяев. И если бы не Селихов и невезение игроков «Крыльев», счет был бы крупнее. Причем самарцы на удивление легко добирались до штрафной «Спартака».

На 37 минуте хозяева снова забили. Георгий Джикия после подачи углового внес мяч в ворота самарцев, но арбитры снова усмотрели вне игры.

В этом же эпизоде капитан «Спартака» получил шипами в колено от Георгия Зотова. Судья пошел смотреть, не стоит ли дать защитнику «КС» красную, но решил отделаться предупреждением — желтой карточкой.

Невезение «Спартака» закончилось в добавленное к первому тайму время. Промес поймал мяч в воздухе и мощным ударом пробил Ломаева. Вратарь «Крыльев» попытался отбить этот удар, но мяч прошил его руки — 1:1.

После перерыва команды прорвало. В первую очередь хозяев.

«Спартак» развил преимущество и забил второй мяч. Александру Соболеву никто не мешал принять мяч в штрафной самарцев и пробить мимо Ломаева — 2:1.

Почти тут же самарцы отыгрались, отличился Амар Рамханович. Но «Спартак» быстро восстановил перевес. Сработало правило бывших — Зиньковский подал, Соболев замкнул — 3:2.

Четвертый мяч влетел в ворота «Крыльев» на 74 минуте. Промес подал почти в голову Литвинову. Тому оставалось только чуть подпрыгнуть и кивком отправить мяч в ворота самарцев — 4:2.

Под занавес встречи Промес чуть не сделал счет неприличным, однако самарцев спасла штанга. Показалось, что футбольные боги сжалились над «Крыльями», ведь самарцы явно не заслужили своей игрой крупное поражение, но нет, эти боги были неумолимы. На 96 минуте Промес все-таки забил — 5:3.

Благодаря этой победе «Спартак» обошел «Ростов» и ЦСКА и поднялся на второе место. «Крылья» остались на 11 строчке.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, а «Крылья» в Самаре примут «Сочи». Обе игры пройдут 16 октября.