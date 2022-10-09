«Казалось, можем спасти игру»: что сказали после матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» 9 октября 2022

Самарские «Крылья Советов» крупно уступили «Спартаку» в Москве Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» на выезде уступили московскому «Спартаку» со счетом 2:5. Игра состоялась 9 октября. В чемпионате страны самарцы не могут победить уже на протяжении пяти матчей подряд. Рассказываем, что сказали после матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» главные тренеры команд.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Мы пытались играть в футбол»

Наставник самарцев Игорь Осинькин рассказал, что его подопечные в целом создавали моменты. «Мы пытались играть в футбол, если бы не раскрылись в концовке, наверно, не было бы крупного счета. Казалось, что мы можем спасти игру, но не получилось», - сказал главный тренер.

Он отметил, что соперник играл очень организованно, в составе имеется много индивидуально сильных игроков. После матча Осинькин рассуждал о возможности контригры, но отмечал, что видел ее не на той глубине обороны. «Мы хотели на другой высоте это делать», - сказал Осинькин.

Также он отметил слабую реализацию создаваемых моментов своими подопечными. Он надеется, что ситуацию удастся вскоре исправить.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль: «Начало матча получилось неожиданным для нас»

Самарцам удалось забить первый гол в матче и повести в счете уже на шестой минуте встречи. По словам Гильермо Абаскаля, это стало неожиданностью.

- После пропущенного гола команда показала характер, уверенность в своих силах, менталитет победителя есть у нас в крови, - рассказал Абаскаль.

Он также отметил, что перед матчем в «Спартаке» изучали игру «Крыльев» и понимали, какие у команды есть сильные стороны.

После этого матча самарцы остаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея 11 очков. Следующую игру «Крылья» проведут дома, 16 октября встретившись с «Сочи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» 2:5 в матче Российской премьер-лиги

У самарцев забили Роман Ежов и Амар Рахманович (подробнее)