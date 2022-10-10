Погода в Самаре на неделю до 14 октября 2022: ожидается до +14 градусов и небольшие дожди

В Самаре на этой неделе будет до 16 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящую неделю ожидается до 14 градусов тепла, а также прогнозируют небольшие дожди, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящую неделю до 14 октября 2022.

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается до 14 градусов тепла, а в начале недели температура максимум поднимется до +16 градусов. В некоторые дни столбик термометра опустится до отметки в +9 градусов. Ночью прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла.

Синоптики не исключают вероятность дождей. Если в начале недели осадков не будет, то затем местами по области могут пройти небольшие дожди.

В целом с приближением холодного времени года температура будет постепенно падать, чаще ожидаются дожди. Ранее мы рассказывали, что специалисты ожидают первого снега в первых числах ноября.

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