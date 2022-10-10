Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 10 октября 2022

Последние события в Самаре за прошедшие выходные

Самарские «Крылья Советов» на выезде крупно проиграли «Спартаку», трамвай протаранил легковушку, а в городской администрации объяснили, почему у школ скапливаются дети. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшие выходные по состоянию на 10 октября 2022.

Самарские «Крылья Советов» на выезде играли с московским «Спартаком» и крупно проиграли со счетом 2:5. По итогам матча главные тренеры команд подвели итоги встречи.

В Самаре трамвай слетел с рельсов и протаранил легковушку. На видео с места случившегося заметно, как трамвай съезжает с рельс, оказывается на встречной полосе и врезается в автомобиль. Причины произошедшего выясняются.

В Самаре городская администрация объяснила ситуацию, когда около школ скапливались ученики. Сейчас директорам школ дали разъяснения по мерам безопасности. Ранее в ижевской школе в результате стрельбы погибли несколько человек, среди которых были дети.

В Самаре работают над созданием биочернил для печати тканей на 3D-принтере. Биоматериалы планируют использовать, чтобы создать ткани аналогичные таковым в человеческом организме. За счет применения материалов, максимально близких по структуре и составу к человеческим тканям, риск неприживаемости сводится к минимуму.

В Самаре пока не планируют переносить грузовой порт со стрелки рек Волги и Самары на стрелку Волги и Сока. Об этом «КП-Самара» сообщил источник в региональном правительстве.

В Самарской области автобус сбил двоих детей на загородной дороге. Оба ребенка, которые находились на проезжей части, погибли. По факту случившегося возбудили уголовное дело, выясняются причины произошедшего.

В Самаре рассказали, когда ожидать первого снега. Специалисты прогнозируют, что первого снега в этом сезоне стоит ожидать, скорее всего, в первых числах ноября. Кроме того, вскоре в регионе ожидается похолодание.