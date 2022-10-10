«Впервые за семь лет смогу ходить без боли»: в Самаре врачи изготовили для юной девушки уникальный эндопротез

В Самаре врачи помогли юной девушке ходить без боли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре медики вернули 17-летней девушке возможность ходить без боли. Врачи клиник Самарского государственного медицинского университета впервые в регионе установили несовершеннолетней пациентке специально изготовленный индивидуальный эндопротез головки плюсневой кости. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

«Нужно удалять головку»

Вот уже семь лет подряд жизнь 17-летней Анны (имя несовершеннолетней изменено – Прим.ред.) неразрывно была связана с болью. На то, чтобы просто дойти до школы, от девушки требовалось немалое мужество и сила воли.

Впервые боль при ходьбе Анна почувствовала в 10 лет. Поначалу неприятные ощущения в переднем отделе левой стопы списывали на ушибы, но потом стало ясно – что-то не так. Родители Анны повели ее по врачам. Те назначали лекарства, однако медикаменты приносили лишь временное облегчение, а потом боль возвращалась. Ситуация изменилась после обращения в Клиники СамГМУ. Здесь сделали рентген и провели другие исследования, которые помогли определить причину постоянной боли.

Пациентке помогли в Клиниках СамГМУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Обследование показало осложнения вследствие болезни Фрайберга - асептического некроза головки второй плюсневой кости левой стопы, - рассказали в СамГМУ. – Как правило, при такой масштабной деформации необходима тотальная резекция, то есть удаление головки.

Уникальный протез

Однако медики знали: после такой операции эффект хоть и положительный, но временный. И есть реальная опасность, что болезненные ощущения вернутся снова. Врачи травматологи-ортопеды и инженеры-медики НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ объединили усилия, чтобы помочь Анне. Было решено изготовить для девушки индивидуальный протез.

Тщательное обследование выявило причину проблемы. Фото: СамГМУ

- Стандартных протезов для использования в данной ситуации не существует, - объясняет заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. – Поэтому врачами детского ортопедического отделения Клиник СамГМУ и сотрудниками НИИ бионики и персонифицированной медицины было принято решение изготовить на основании снимков компьютерной томографии индивидуальный протез головки второй плюсневой кости согласно анатомическим особенностями пациентки.

Директор института НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко объяснил: подобный протез в Самарской области был изготовлен впервые.

- Обычно при изготовлении персонифицированных эндопротезов пациенту делают КТ-снимок поврежденной части. На основании этих данных специалисты приступают к конструированию и производству протеза, - объяснил Андрей Николаенко. - Мы впервые изготовили такой протез, хотя ранее уже делали протез первого плюснефалангового сустава. Это другая анатомия, другие шаблоны. Несмотря на это, весь процесс изготовления занял не больше недели, в итоге мы получили по-настоящему уникальный эндопротез, идеально подходящей данной пациентке.

Операция закончилась успешно, и сейчас Анну уже выписали домой.

- Наконец-то впервые за семь лет я смогу ходить без боли. Это настоящее чудо, я очень благодарна врачам! – признается девушка.

Анне предстоит пройти курс реабилитации, и спустя месяц она уже сможет наступать на стопу.

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