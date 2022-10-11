«КуйбышевАзот» представил высокоэффективные удобрения на выставке в Московской области

«КуйбышевАзот» участвовал в выставке в составе делегации Самарской области. Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот».

Современные агротехнологии

«КуйбышевАзот» в составе делегации Самарской области принял участие в крупнейшей агропромышленной выставке «Золотая осень-2022», прошедшей в Московской области. Мероприятие традиционно собирает ведущих представителей сельскохозяйственной и смежных отраслей и становится площадкой для встреч профессионалов агропромышленного комплекса, консультаций и заключения договоренностей о сотрудничестве. Можно сказать, что перспективные тренды будущего агропромышленного сезона в России закладываются именно здесь.

За время работы форума специалисты «КуйбышевАзота» провели десятки деловых встреч и консультаций по практическому применению своей продукции с аграриями из различных регионов России. Показать было что.

Большой интерес потребителей вызвало высокоэффективное удобрение сульфат-нитрат аммония, обладающее оптимальным балансом азота и серы. Его производство было начато в 2021 году. Удобрение отличают улучшенные физико-химические и потребительские свойствами. Гранулы имеют повышенную прочность и 100% рассыпчатость, препарат отлично хранится, не теряя своих свойств. Одно из важнейших требований современных агротехнологий - это возможность вносить удобрение как можно более равномерно и однородно по всей площади посадок. И с этой точки зрения предложение «КуйбышевАзота» заслуживает высокую оценку специалистов.

Специалисты «КуйбышевАзота» провели десятки консультаций по практическому применению удобрений. Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

В полевых условиях

Традиционно высокий интерес сельхозпроизводителей вызывало жидкое удобрение КАС и серосодержащее КАС производства тольяттинского предприятия. Аграрии любят эти препараты за то, что они повышают качество урожая, имеют пролонгированное действие и удобны в использовании. Так, на основе этих удобрений непосредственно в полевых условиях можно изготовить баковые смеси с добавлением других препаратов и микроэлементов. Такой «конструктор» значительно экономит время и обходится дешевле.

Десятки встреч, договоренностей, заявок, оформленных на выставке, дают уверенность в том, что следующий агропромышленный сезон с применением продукции «КуйбышевАзота» пройдет продуктивно!