Вернулся с Донбассса, разбирается в сельском хозяйстве: что известно о новом главе Октябрьского района Самары Сергее Радько

Сергей Радько раньше управлял сельским районом

В администрации Октябрьского района Самары новый глава. С марта, когда это кресло покинул Александр Кузнецов, место было вакантно. В качестве врио его занимал Владимир Выводцев. А вот выборы никак не назначали: место делили, кандидатов отбирали, конечно же за неплохую должность шла борьба. И выиграл ее никому доселе в Самаре неизвестный Сергей Радько - выходец из сельской местности, с первым образованием "зоотехник". При этом - молодой и амбициозный.

Решение о назначении на должность 43-летнего Сергея Радко приняли 10 октября 2022 года. С назначением его поздравила глава Самары Елена Лапушкина, она же, впрочем, намекнула, что сейчас очень просто не будет.

- Рассчитываю, что Сергей Олегович сразу же включится в работу: сейчас на завершающем этапе процесс подключения отопления с адресной отработкой со стороны районных администраций. Скоро начнется зимний период, который от глав районов требует постоянной включенности, внимания и готовности всегда быть на связи с людьми, - подчеркнула глава города.

Нового главу поздравили коллеги

Сергей Радько ранее занимал должность главы Кинель-Черкасского района. Свой пост он досрочно покинул весной. В районе ходили слухи, что его подтянул в Самару родственник. бывший министр сельского хозяйства Виктор Альтергот. В том же министерстве должность ему и нашли, но, по-видимому, поступило более интересное предложение. И в мае Сергей Олегович отправился на Донбасс - руководить восстановлением города Снежное, над которым Самарская область взяла шефство. Вполне логично - в это время самый лучший способ доказать свои управленческим навыки, показать умение разруливать сложные ситуации.

Достоверно о том, что делал Сергей Радько на Донбассе неизвестно. В выборах на должность главы района он фигурировал как заместитель главы администрации Снежного. И, судя по тому, что комиссия осталась впечатлена его резюме и собеседованием, на сложном фронте он показал себя с лучшей стороны.

Сергей Радько родился 29 сентября 1979 года в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. Закончил сельскохозяйственную академию, став зоотехником, потом отучился на менеджера организации. Руководил сельским поселением Ерзовка, селом Кинель-Черкассы.