«Нас больше нет»: неуравновешенная мать из Тольятти, которая запугала свою дочь, скрывается от волонтеров

Женщина настроена агрессивно против волонтеров и неравнодушных соседей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На прошлой неделе в редакцию «КП-Самара» обратились волонтеры Самарской региональной общественной организации защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье», переживающие за восьмилетнюю девочку из села Подстепки Ставропольского района, которую запугивает родная мама. Соседи жалуются, что неуравновешенная женщина часто кричит на ребенка, который горько плачет. Это вызывает у очевидцев семейных драм сомнения в адекватности матери. Соседи опасаются, что у молодой мамы Екатерины (Имя изменено – прим. ред.) даже может быть какая-то форма психического расстройства, но официального подтверждения этого диагноза нет.

Дверь в квартиру никто не открыл

После публикации в "КП-Самара" и направления официальных запросов в компетентные органы, к семье тольяттинки началось повышенное внимание. Как рассказали «Комсомолке» неравнодушные активисты, Екатерина написала в родительский школьный чат, что ее дочь больше не будет посещать занятия, и дома их тоже больше нет. Волонтеры наведались к ним с визитом, но дверь в квартиру им никто не открыл.

- Мы боимся потерять ее из виду, потому что считаем, что на ребенка оказывается психологическое давление со стороны матери. Может, она специально не открывала нам дверь, но все же было похоже, что квартира и правда была пустой, когда мы пришли, - рассказывают волонтеры.

Претензий к семье у опеки нет

Без внимания данное заявление женщины в родительском чате не оставили и органы опеки.

- В пятницу сотрудники опеки пришли к Екатерине, она была дома. Претензий к семье у специалистов не возникло, поэтому информацию о том, что она планирует скрываться с ребенком, опровергли, - рассказывают знакомые с ситуацией неравнодушные люди.

Специалисты минсоца региона рассказали «КП-Самара», что данная семья с мая 2022 года состоит на учете служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Ставропольского района. Информации о случаях насилия в отношении ребенка в семье ранее не поступало. Специалисты с момента постановки на учет семьи Екатерины осуществляют выход по месту жительства матери, а также и отца девочки, в целях контроля ситуации.

- В ходе посещения семьи фактов, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не выявлено. Оснований для применения к матери крайних мер, в виде ограничения или лишения родительских прав, не установлено, - ответили в министерстве социально-демографической политики Самарской области.

Жалоб не поступало

«Комсомолка» также направила запрос в прокуратуру, с целью получения информации о работе социальной службы. Как стало известно, жалоб на работу контролирующих органов по данным инцидентам, которые мы описывали со слов соседей и волонтеров, в районную прокуратуру не поступало. Работа органов системы профилактики в семье Екатерины находится на контроле ведомства.

Что касается психического состояния женщины, то журналистам не удалось получить точные сведения, так как диагноз Екатерины составляет врачебную тайну.

В настоящее время волонтеры общественной организации «Право на счастье» продолжают следить за данной семьей, чтобы в случае опасности принять все необходимые меры. В свою очередь сама Екатерина крайне негативно относится к предложению любой помощи со стороны активистов и продолжает уклоняться от общения с ними.

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