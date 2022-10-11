Несли на руках: в Самаре сотрудники транспортной полиции спасли пожилую женщину, которая потеряла сознание на вокзале

Правоохранители оперативно доставили пенсионерку медработникам. Фото: Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

Трогательная история произошла в Самаре. 72-летняя женщина возвращалась из поездки, когда ей стало плохо. Старушка потеряла сознание и упала на выходе из вокзала. На помощь к ней подоспели полицейские – они взяли бабушку на руки и донесли до медработников.

«Все будет хорошо, держитесь за нас»

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Самаре. Сотрудники отдельной роты ППС Средневолжского ЛУ МВД на транспорте – командир отделения, прапорщик полиции Яков Баринов и старшина полиции Сергей Шалашников – несли вечернюю службу, когда обратили внимание на пожилую женщину. Старушка шла с багажом к выходу из вокзала. Мужчины подумали, что она плохо себя чувствует. Через мгновение догадка подтвердилась: пенсионерка потеряла сознание и рухнула на пол прямо у выхода.

– Сотрудники незамедлительно подбежали к ней. Один из полицейских попытался привести ее в чувство, а другой по телефону начал вызывать медицинских работников вокзала, – рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

В определенный момент старушка пришла в себя. Полицейские тут же кинулись ее поддерживать, пытались успокоить.

– Тише, не переживайте, все хорошо. Вам с сердцем плохо? Держитесь за нас, – обратились правоохранители к женщине.

Однако пострадавшая была слаба, сил передвигаться у нее не было. Тогда прапорщик полиции Яков Баринов подхватил старушку на руки и понес до медработников – с третьего на первый этаж.

Пока медработники осматривали женщину, Яков Баринов и Сергей Шалашников охраняли ее багаж, после чего передали прибывшим родственникам пострадавшей.

Благодарность за помощь матери

О произошедшем руководство узнало от дочери 72-летней старушки. Жительница Оренбургской области направила обращение в адрес начальника УТ МВД России по ПФО, генерала-майора полиции Александра Бережного. В нем она поблагодарила сотрудников Самарского линейного отдела полиции за помощь ее 72-летней матери.

Внимательность и отзывчивость полицейских не осталась без внимания.

– За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте указанным сотрудникам объявлена благодарность, – рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

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