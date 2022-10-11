«Ей выгодней ребенок-инвалид»: в Самарской области мать не стала спасать ребенка с серьезной патологией

Малышу нужна срочная операция, но мать постоянно откладывает посещение врача Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ребенок-инвалид выгоднее?

В марте 2022 года в городском роддоме Тольятти у молодой мамы Анастасии (имя изменено – прим. ред.) родился необычный мальчик с редкой патологией. У малыша была расщеплена верхняя губа, в народе такую особенность называют «волчьей пастью». Мальчик с редким заболеванием стал третьим ребенком у 25-летней жительницы села в Ставропольском районе. Волонтеры самарской региональной общественной организации «Право на счастье» узнали о сложной жизненной ситуации в семье Анастасии и решили помочь ей и ее детям. Настя сначала принимала помощь активистов, готовилась к операции для мальчика с серьезной патологией, собирала документы для старших дочерей в детский сад, но через некоторое время пустила все на самотек. Волонтеры во время очередного визита не поверили глазам, увидев, как ухудшились условия проживания для детей.

С момента рождения младшего сына Анастасии прошло уже больше полугода: все это время волонтеры наблюдают за семьей, предлагают помощь, обращаются в компетентные органы, чтобы дети жили в нормальных условиях. В квартире, помимо Насти и ее троих детей, живет бабушка.

- Пожилая женщина на дочь имеет сильное влияние. Как нам известно, именно она запретила детям ходить в детсад. А знакомые рассказали, что именно она говорила дочери не торопиться с операцией, ведь нахождение на учете по инвалидности – это источник дохода, - отметили волонтеры.

Хотели помочь, а получили жалобу в прокуратуру

Семья из Подстепок состоит на учете в органах опеки, над ними взяли кураторство. После публикации резонансной истории семьи в СМИ, из собственных источников общественной организации «Право на счастье», стало известно, что куратор из органов опеки позвонила Анастасии и рекомендовала ей написать жалобу на волонтеров в прокуратуру.

- Мы были в шоке от такого поворота событий, ведь вместо того, чтобы заставить нерадивую мать отправить старших дочерей в детский сад и социализировать их, а младшему сыну провести операцию, органы опеки рекомендуют жаловаться на нас! А мы ведь больше полугода всего лишь и добиваемся того, чтобы дети жили счастливо и были здоровы, - негодует руководитель общественной организации Марина Федотова.

Ситуация в семье не меняется

С того момента прошло несколько месяцев, сейчас Анастасия с детьми продолжает жить в квартире в Подстепках, которую несколько месяцев назад она хотела продавать и переехать в деревню в частный дом. Несмотря на то, что ранее девушка уверяла волонтеров, что собирает документы для детского сада, готовит сына к операции, делает ремонт и т. д., ситуация не меняется в лучшую сторону.

Как рассказали «Комсомолке» кураторы организации «Право на счастье», Настя пропустила момент подачи документов в муниципальный детский сад, очередь девочек «сгорела», поэтому сейчас многодетная мать вынуждена была отправить их в частный детский сад. Однако волонтеры уверены, что это всего лишь для отвода глаз, чтобы к ней перестали ходить с проверками из опеки. Также волонтеры говорили с соседями, которые подсказывают: после получения пособия в семье охотно тратят деньги на доставку еды, в частности.

Что касается мальчика с «волчьей пастью», то Анастасия так и не торопится идти в больницу.

- Момент, когда необходимо было делать операцию и избавляться от патологии, был упущен. Сейчас из-за того, что лицо деформировано, у малыша постоянные проблемы со здоровьем и иммунитетом. Каждый раз, когда Настя собирается идти в больницу по поводу операции, у мальчика приходят плохие результаты анализов, он болеет, простывает и прочее, - рассказывают общественники, которые следят за ситуацией.

Волонтеры организации «Право на счастье» будут продолжать следить за данной семьей и пробовать «достучаться» до многодетной мамы, чтобы дети были здоровы и счастливы. Но, к сожалению, у них нет возможности влиять на решения матери. Они просят органы опеки подключиться и помочь ребенку.

Компетентно:

Александр Лукинов, адвокат

В дела семьи посторонние люди влезть не могут, так как отношения между супругами или матери и детей – это сугубо личное дело каждого. Никто не может учить других людей, как воспитывать детей, однако и в семейных отношениях есть границы, которые определяются рамками закона. Действия волонтерской организации в данном случае не являются вмешательством в частную жизнь, а, наоборот, их направлены на защиту законных прав и интересов малолетнего ребенка.

Общественники в рамках закона могут писать обращения в компетентные органы, если ситуация в семье находится на грани нарушения прав человека. В данном случае, действия многодетной матери, которая не торопится делать сыну операцию, можно расценивать как жесткое обращение с ребенком. Привлечь к ответственности родителя могут органы дознания после проведения проверки.

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