Скрывался с ребенком девять месяцев: в Самаре нерадивый отец вернул матери похищенного шестилетнего сына

Малыша девять месяцев не могли вернуть матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нерадивый отец вернул матери похищенного шестилетнего сына. Девять месяцев он скрывался вместе с ребенком, а на судебных приставов спускал здоровенного алабая. Однако благодаря вмешательству депутата Госдумы Александра Хинштейна стороны сели за стол переговоров и ребенок вернулся к матери.

«Судебные приставы – не указ»

Нешуточная трагедия разыгралась в Волжском районе Самарской области. Когда Вера и денис развелись, отец хотел забрать маленького Артема (имя изменено – Прим.Ред.) себе. Суд оставил малыша жить с матерью и постановил, что отец должен платить алименты. Перевоить деньги на сына мужчина не торопился, однако решил выкрасть ребенка. В одну из прогулок от просто не вернул его матери и исчез вместе с шестилетним сыном. Все осложнялось тем, что у Артема инвалидность и ему нужно наблюдение врачей.

Вера сначала пыталась решить дело миром, но все было безрезультатно. Отчаявшись, женщина пошла в суд, тот принял ее сторону. Однако оказалось, что ни суд, ни судебные приставы мужчине не указ – он спустил на приставов собаку, а сына передал посторонним людям, которые вывели его огородами за пределы дома, посадили в машину и увезли.

Вернули спустя 9 месяцев

Вера пришла на прием к Александру Хинштейну и пожаловалась на бездействие правоохранителей. Депутат вмешался в ситуацию, направил запросы и лично звонил руководству службы судебных приставов и ГУ МВД по Самарской области, чтобы те помогли призвать к ответу нерадивого отца. В частности, обсуждалось возбуждение против мужчины уголовного дела.

К счастью, ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. 10 октября Вера и Денис оба пришли на прием к депутату. Обсуждение ситуации получилось очень бурным, однако в итоге был достигнут долгожданный компромисс. Стороны договорились о новом графике посещений ребенка отцом. А сам малыш 11 октября 2022 года наконец-то вернулся к матери – спустя долгих девять месяцев после похищения. Об этом депутату сообщил главный судебный пристав региона Закир Муратов.

Парламентарий обещал и дальше держать ситуацию на контроле.

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