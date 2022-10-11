В Самарской области скончался легендарный полковник и гроза карманников Валерий Фильчаков

Легендарный милиционер скончался на 67-м году жизни. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области ушел из жизни председатель Совета ветеранов МВД России Центрального района, полковник милиции в отставке Валерий Александрович Фильчаков. Об этом стало известно 11 октября 2022 года.

Свой путь Валерий Александрович начал еще в Советской армии. В 1976 году он демобилизовался и трудоустроился в отдельный дивизион конвойной службы при УВД Тольяттинского горисполкома. Милиционер охранял арестованных и конвоировал их в суд. Тогда его основной обязанностью была поимка карманников со всего города. Именно в этот момент он прославился, как гроза карманников. Спустя два года Валерий Александрович перешел на службу в уголовный розыск и занял должность младшего инспектора. Потом карьера легендарного полковника стремительно начала расти. Валерий Александрович проработал на руководящих должностях в подразделении уголовного розыска, также 4 года являлся замначальником Управления, а уже после начальником криминальной полиции Центрального района, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Валерий Александрович, не щадя себя, выезжал на горячие точки и даже обеспечивал общественный порядок на Олимпийских играх в 1980 году в Москве. На его счету десятки раскрытых преступлений и задержанных злоумышленников. За добросовестный труд Валерия Александровича наградили медалями «За безупречную службу в МВД» I, II и III степени, «200 лет МВД» и нагрудным знаком «Отличник милиции».

Даже после ухода на заслуженный отпуск, Валерий Александрович продолжал вносить свой вклад и возглавил Совет ветеранов МВД России города Тольятти. Он помогал ветеранам органов внутренних дел, решал бытовые и социальные вопросы, был наставником для молодых правоохранителей. К сожалению, легендарный полковник скончался на 67-м году жизни.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича. Прощание состоится 13 октября в Тольятти, на улице Баныкина, 41Б с 11:00 до 12:00. Похороны пройдут на Баныкинском кладбище.