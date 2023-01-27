Успеть в январе: какие важные дела жители Самары обязательно должны сделать в этом месяце

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В канун Нового года мы ставим перед собой цели и определяем планы на будущее. А к середине января понимаем, что не сделали ни одного шага к началу новой жизни. Но время еще есть! Мы составили список важных дел, которые еще можно (и нужно!) успеть сделать до конца месяца.

Составить план

В январе не нужно пытаться сворачивать горы, в этом случае можно быстро перегореть и вообще ничего не воплотить в жизнь. Но первые шаги сделать необходимо. В первую очередь - составить план, чтобы знать, к чему стремиться. Подумайте, что бы вам хотелось сделать в этом году, чем заняться, оцените, насколько ваши желания выполнимы, и занесите их в план. Написать свои цели можно в дневнике, на листе бумаги, главное, чтобы они всегда были под рукой, а вы почаще заглядывали в этот список.

Начать экономить

Перед новогодними праздниками мы сильно тратимся - на подарки, праздничный стол, украшения, развлечения. Теперь пора задуматься, как вернуть финансовое равновесие. Для этого не обязательно вводить режим жесткой экономии - в январе еще сохраняются новогодние акции и скидки, надо успеть ими воспользоваться. Например, в ноябре и декабре прошлого года владельцы карт «Мир» могли принять участие в интерактивной игре «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки». Они выполняли простые задания – например, совершить покупки в разных категориях, как АЗС, кафе и рестораны и за это получали виртуальные баллы – Приветы. К слову пользователи, зарегистрированные в программе лояльности платежной системы, могли накопить Приветы автоматически. В январе получить баллы уже нельзя, зато их можно обменять на призы. Это может быть кешбэк 5% на кафе и рестораны, категорию «Обучение» или «Развлечение». Или кешбэк 3% на «Продукты», за покупки на АЗС. Можно выбрать скидку, например,10% скидки на заказы от 700 рублей в «Самокате» или 10% скидки на косметику «Золотого яблока». Обменять баллы на призы нужно до 31 января 2023 года, иначе бонусы сгорят.

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Завести полезные привычки

От наших привычек зависит многое: здоровье, отношения с другими людьми, настроение, успехи на работе. Читайте каждый день - и ваш кругозор будет постепенно расширяться. Уделите хотя бы 15 минут зарядке - и спустя какое-то время вы начните ощущать себя бодрым. Начните каждый день ставить и выполнять задачи - и со временем напряжение исчезнет. Психологи говорят, что полезные привычки важнее силы воли, потому что с их помощью мы медленно, но верно идем к своей цели, а не заставляем себя в короткие сроки свернуть горы. Выдержка потребуется только в самом начале, а потом привычки будут работать на вас.