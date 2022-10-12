Малыш задыхался и хрипел: под Самарой трехлетний ребенок чуть не погиб из-за проглоченной детали от конструктора

Полицейские оперативно доставили ребенка медицинским работникам. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области продолжается череда трогательных историй о людской отзывчивости и доброте. На этот раз героями стали сотрудники Госавтоинспекции из Сызрани. Старший лейтенант полиции Александр Муратов и лейтенант полиции Аяз Пашаев оперативно доставили трехлетнего малыша врачам. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Машина сломалась по пути в больницу

Для инспекторов ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» вечер 6 октября 2022 года был совершенно обычным. Они спокойно несли службу в районе переулка Опорный в Сызрани, когда к ним подбежала взволнованная женщина. Она сообщила, что ее ребенку экстренно требуется помощь врачей – малыш неожиданно начал задыхаться.

– Женщина подошла к сотрудникам ДПС примерно в 21:30. Оказалось, что семья самостоятельно везла малыша врачам, однако в дороге у них сломалась машина, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Александр Муратов и Аяз Пашаев не раздумывая усадили ребенка в патрульный автомобиль. Вместе с малышом поехали и родители. Пострадавшего удалось быстро доставить в медицинское учреждение.

Как оказалось, родители спешили не зря: малыш проглотил деталь от конструктора. К счастью, история завершилась благополучно.

Не успели спросить имена отзывчивых сотрудников

В момент поездки родители трехлетнего ребенка находились в стрессовом состоянии. Когда нервное возбуждение отпустило, они решили поблагодарить инспекторов ДПС. Правда, из-за переживаний имена спросить не успели – запомнили только часть номера автомобиля. Тогда они решили передать благодарность через интернет.

– Мы от всей души благодарим вас за помощь, огромный вам поклон. Здоровья вам, вашим близким и родным, – написали родители в соцсетях.

Оказалось, что Александр Муратов и Аяз Пашаев о своем поступке никому не рассказали – решили скромно промолчать. Сотрудники полиции нашли публикацию с благодарностями во время мониторинга в интернете.

– Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, – отметили в ответ на сообщение в ГУ МВД по Самарской области.

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