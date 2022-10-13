Столкнут на околосветовой скорости: ученые из Самары рассчитают и смоделируют эксперимент на адронном коллайдере

Самарские ученые изучают поведение мельчайших частиц Фото: Ольга НОВИКОВА

Ученые из Самарского университета рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском коллайдере. Он позволит раскрыть доселе остающиеся загадкой тайны атомов. Об этом рассказали в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева.

Изучат структуру протонов

Международный эксперимент пройдет на первом российском адронном коллайдере NICA. Он создается в подмосковном наукограде Дубна. Самарский университет вошел в состав международной коллаборации по проведению эксперимента по столкновению поляризованных протонов и дейтронов на установке SPD (Spin Physics Detector). Также в эксперименте примут участие исследовательские лаборатории и университеты из Китая, Чили, ЮАР, Беларуси,Египта, Сербии и Армении.

- Установка SPD предназначена для изучения спиновых характеристик частиц, - объясняет завкафедрой общей и теоретической физики Самарского университета Владимир Салеев. – Мы будем изучать структуру протонов и природу их собственного момента импульса - спина.

Во время эксперимента в коллайдере организуют столкновение пучков поляризованных протонов и дейтронов. А ученые вуза на основании наблюдений и измерений рассчитают характеристики жестких процессов рождения частиц и смоделируют варианты развития. При этом они будут задействовать мощности университетского суперкомпьютера «Сергей Королев». В университете сообщили, что подготовка к эксперименту уже началась.

Уникальный эксперимент

Ученые рассказывают, что эксперимент уникальный – его невозможно провести ни на Большом андронном коллайдере, ни на других установках с силу их технических особенностей

- Благодаря эксперименту мы планируем узнать, например, из чего складывается спин протонов - частиц, которые вместе с нейтронами составляют ядро атома вещества, - рассказали ученые. – Сейчас в этом много загадок. Ситуация похожа, как будто в автомобиле с увеличением скорости движения резко увеличилось бы число пассажиров, в том числе из антиматерии, которые бы ругались и даже аннигилировали бы друг друга. Во время эксперимента протон-«автомобиль» на почти околосветовой скорости будет врезаться внутри коллайдера в другую такую же «машину». А ученые будут ловить и идентифицировать разлетающиеся обломки и «пассажиров», а также фиксировать происходящие в «салоне» процессы и интерпретировать их.

Начало эксперимента SPD на коллайдере предварительно намечено на 2025 год. В ближайшее время в вузе будет создана молодежная лаборатория по реализации этого проекта, в работе которой смогут принять участие студенты и аспиранты университета.

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