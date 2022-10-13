Убила, прикинулась больной, ревела на суде: история убийства трехлетней девочки в Самаре, которую пьяная мать уронила из окна

Пьяная мать пришла домой под утро и жестоко расправилась со своей дочкой

В Самарском областном суде вынесли приговор 25-летней Анне Рузанкиной, которая летом прошлого года уронила трехлетнюю дочь из окна 6 этажа. Накануне состоялись прения сторон по данному делу, где гособвинение запросило для убийцы маленькой девочки 19 лет колонии общего режима. Адвокат в свою очередь не согласилась со столь жестоким наказанием и просила суд назначить своей подзащитной минимальное наказание. Судья выслушала мнения обеих сторон, а также ходатайство родственников Рузанкиной и 13 октября 2022 года вынесла достаточно суровый приговор.

18 лет колонии общего режима

- Анна Рузанкина признается виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица». Суд назначил обвиняемой наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбывание в колонии общего режима, - вынесли приговор в Самарском областном суде.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что гособвинение на прениях запросила для Анны Рузанкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. После того, прокурор озвучил свое мнение, у подсудимой случилась истерика. Судья был вынужден прервать заседания, чтобы дать возможность успокоиться всем присутствующим в зале. После перерыва Рузанкина сообщила, что будет поддерживать мнение своего защитника.

Шок и слезы в зале суда

В свою очередь адвокат не согласилась с доводами прокурора. По ее мнению, в вынесении приговора нельзя учитывать показания свидетелей, которые не видели происходящего на балконе 6 этажа в момент трагедии. Как рассказывала следователям сама Рузанкина, после того, как она перевесила свою дочь из окна, она поняла, что делает и попыталась вытянуть ребенка назад в квартиру, но сил на это не хватило.

- Прошу суд, учитывая данные обстоятельства, назначить моей подзащитной минимальное наказание, - подытожил адвокат.

«Она же больная!»

Как только прокурор озвучил свое мнение по сроку заключения детоубийцы, бабушка Рузанкиной испытала шок. В слезах она умоляла судью смягчить приговор.

- Ну, она же больная! Она не специально убила дочь, - говорила родственница на суде.

Дело в том, что основания считать внучку больной у бабушки были. Анна Рузанкина родилась в Димитровграде, в 15 лет она потеряла маму и стала жить с бабушкой. С детства Рузанкина страдала умственной отсталостью, некоторое время она даже состояла на учете в ПНД. Смерть матери отложило отпечаток на психике трудного подростка, и в какой-то момент пенсионерка не смогла справиться с ней. Анна попала в плохую компанию, начала употреблять алкоголь и наркотики, вести беспорядочную половую жизнь. Уже к совершеннолетию девушка состояла на учете с заболеванием СПИД.

Анна Рузанкина сбежала с дочерью в другой город работать проституткой

Несмотря на страшный диагноз, о котором Анна знала, у девушки не прекращались беспорядочные половые связи. Анна Рузанкина забеременела и родила девочку Настеньку. Первое время бабушка помогала внучке с ребенком, но однажды Анна забрала дочь и уехала из родного Димитровграда в неизвестном направлении. Бабушка искала правнучку, чтобы забрать ее себе на воспитание, но Анна скрывалась от пожилой родственницы.

Уехала в Самару работать проституткой

В прошлом году Анну Рузанкину все же удалось найти в Самаре. На связь с бабушкой вышла знакомая внучки, которая попросила ее не лезть к внучке и ее дочке и больше не предпринимать попыток с ней связаться. Как оказалось, Анна Рузанкина работала в Самаре девушкой по вызову в различных саунах. Днем горе-мать отводила Настеньку в частный детский сад, а ночью оставляла одну в квартире и уезжала в увеселительные заведения «работать».

Девушка рано потеряла мать и связалась с плохой компанией

Рано утром, 8 июня 2021 года, Анна возвращалась домой после очередной «рабочей» ночи. По ее словам, сначала она была в сауне, а после со своим знакомым употребляла до утра алкогольные напитки. Вернувшись домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, Рузанкина решила заняться воспитанием дочери, которая мирно спала одна в квартире.

Девушка разбудила сонного ребенка, чтобы отвести в туалет, но девочка спросонья начала капризничать. Рузанкину разозлила истерика дочери, и она захотела ее проучить. Однако метод воспитания мать выбрала самый жестокий. Как следует из материалов уголовного дела, мать взяла дочь за майку и вывесила через балкон, с целью напугать. Маленькая Настя истошно кричала на весь двор, что она очень боится. Крики услышали соседи и дворники. Буквально через несколько секунд плач ребенка оборвался глухим ударом об асфальт – тоненькая маечка порвалась и девочка насмерть разбилась об асфальт. Этот страшный момент был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения, установленного во дворе дома.

Перекинула через балкон, а потом попыталась оживить

Свидетелем стала уборщица, которая мыла полы на общем балконе в доме напротив. Увидев, что ребенок лежит на асфальте весь в крови, она начала звать на помощь. Из окон начали выглядывать другие соседи, которые в панике обрывали телефоны службы спасения и скорой помощи. Один из мужчин увидел, как из подъезда выбегает девушка, поднимает ребенка с асфальта и бежит обратно в дом. За ней тянется жуткий кровавый след из капель крови.

ЧП произошло в Самаре во дворе дома №50б на улице 3-й проезд в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скорая приехала через несколько минут, врачи поднялись в квартиру и увидели, что на полу в крови лежит маленькая девочка, а ее пьяная мать бьется в истерике. Врачи пытались реанимировать ребенка, но им пришлось лишь констатировать смерть. Чуть позже к месту ЧП приехала полиция, которые арестовали Анну Рузанкину. Уже на следствии горе-мать рассказывала, что выбежала на улицу, подняла дочку и попыталась ее реанимировать сама, несмотря на отсутствие медицинских знаний. Именно этот факт на последнем заседании суда гособвинитель признал смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Врачи не нашли психических отклонений

Суд по делу Анны Рузанкиной длился около девяти месяцев. В конце мая адвокат добился стационарной психиатрической экспертизы, так как серьезно засомневался в адекватности действий своей подзащитной. Около трех месяцев Рузанкина находилась в психиатрической больнице в Саратове под наблюдением врачей. Однако предположения о невменяемости горе-матери не подтвердились – саратовские врачи не нашли у подсудимой психических отклонений. Самарский облсуд продолжил рассматривать уголовное дело.

Суд над детоубийцей длился около девяти месяцев Фото: Наталья АРТЯКОВА

После вынесения приговора, когда он вступит в законную силу, у защиты и самой Рузанкиной будет десять дней на обжалование решения суда. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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