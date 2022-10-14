В Самарской области стартовал сезон концертов для детей

Самарские дети учатся разбираться в музыке и любить ее. Фото АО «КНПЗ»

С тем, что музыка обладает магическими свойствами, не поспоришь. Сложенная из вечных семи нот великими композиторами, она способна перенести слушателя к журчащему лесному ручью или бушующему морю, в пещеру злобного колдуна и на дворцовый бал. А еще музыка лучше любой машины времени возвращает к пережитым моментам, листая их, словно страницы фотоальбома. Но, если чувствовать музыку мы способны интуитивно, ориентироваться в море звуков нужно учиться - например, выделять из общего «хора» инструментов скрипку или контрабас. Чтобы приобщать ребят к прекрасному искусству, в Самарской филармонии действует специальный абонемент «Магические партитуры». Это пять симфонических концертов для детей среднего и старшего школьного возраста, плавно погружающие ребят в волшебство музыкального мира. Программы разработаны так, чтобы юные самарцы смогли расширить кругозор и полюбить музыку, научившись в ней разбираться. Маэстро Георгий Клементьев вместе с симфоническим оркестром открывает для ребят музыкальные партитуры - не просто ноты, а истории, которые за ними стоят. Недавно состоялась первая встреча - «Знакомство с оркестром».

ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

Как звучат медные духовые, сколько ударных в симфоническом оркестре, как различить в общем хоре инструментов пение скрипки? Теперь это не секрет для мальчишек и девчонок, побывавших на первом в новом музыкальном сезоне концерте для детей Самарской филармонии. Среди маленьких зрителей многие с ограниченными возможностями здоровья. Этим ребятам особенно важно выйти из дома, пообщаться со сверстниками, расширить кругозор и получить заряд совершенно новых, ярких эмоций. Впечатлений - целый новый мир, полный волшебства: от богемных интерьеров филармонии до звукового пира, «включаемого» по малейшему движению дирижерской палочки.

- Я очень люблю музыку и концерты посещаю с большим удовольствием, — рассказала обладательница музыкального абонемента Мария Красикова. - Это вдохновляет меня на занятия танцами и изобразительным искусством.

ЧТО ТАКОЕ ПАРТИТУРА?

Конечно, программа для детской аудитории особенная: ребята учатся слушать и понимать симфоническую музыку, узнают, что такое балет и опера. Начиная со слова «партитура», входящего в название музыкального абонемента - теперь дети знают, что это сборник нот, в котором расписаны партии каждого инструмента, звучащего в оркестре. Расширить горизонты детям помог Куйбышевский НПЗ - в подарок от завода ребята из городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов и комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа получили 50 годовых абонементов на концерты Самарской филармонии. В планах предприятия - продолжить эту практику, и в следующем году увлечь музыкой еще больше детей. - Чрезвычайно важно воспитать культурное поколение, способное чувствовать, понимать и слышать музыку, - считает заслуженный артист

России, дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Григорий Климентьев. Кроме знакомства с оркестром, подарком для ребят стала премьера сказки «Письма только для своих», которую

по мотивам рассказов нидерландского писателя Тоона Теллегена написала композитор из Самары Илона Дягилева. Впереди новые встречи: «С волшебной палочкой за рождественской звездой», «Музыкальные сражения и в шутку, и всерьез», «Истории о том, как дальние дороги превращаются в музыку», «Как стать композитором».