Сделают медпомощь доступнее: производитель зданий медицинского назначения будет работать быстрее и лучше

Руководители предприятия вместе выбирают, над чем нужно работать.

Быстро – еще быстрее

Национальный проект «Производительность труда» в Самарской губернии идет полным ходом. Уже 139 предприятий с помощью специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда улучшили показатели своей работы – в среднем на 30-35%. Это очень серьезные цифры, которые положительно влияют на экономику предприятий – участников нацпроекта.

Как это работает? Сотрудники РЦК тщательно анализируют каждый этап производственного процесса с точки зрения современной концепции бережливых технологий. Это помогает понять, где и когда время и усилия сотрудников предприятий расходуются неэффективно. Затем разрабатывают индивидуальный проект изменений и поэтапно внедряют его, обучая персонал.

- Благодаря внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях повышается выработка при одновременном снижении временных затрат в процессе изготовления продукции,- рассказал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Производственный процесс без простоев, с высокой выработкой каждого сотрудника, причем за счет внутренних ресурсов предприятия – просто мечта любого руководителя.

В августе в нацпроект включилась самарская компания «АнтенМед», работающая в сфере здравоохранения. Она проектирует, строити оснащает современным оборудованием медицинские учреждения по всей стране. А еще выпускает быстровозводимые модульные здания медицинского назначения и медицинские пункты на базе вагон-домов. Это просто находка для отдаленных населенных пунктов, где можно создать медицинский пункт очень быстро и сделать оперативную помощь доступной для жителей.

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» «АнтенМед» будет работать еще быстрее, а медпомощь сможет прийти даже в труднодоступные уголки России.

Медпункты на базе вагон-домов — быстрый способ доставить медпомощь куда угодно.

Больше медицинских модулей

С начала сотрудничества «АнтенМед» и РЦК прошло чуть больше месяца.

- Для сотрудников компании это очень полезный опыт. Уже был сделан достаточно большой скачок. Прошли первые тренинги. Образована проектная группа, которая в дальнейшем будет этот опыт масштабировать на других производственных площадках. Вступление в нацпроект уже сейчас оправдало себя на 100%в рамках нашей организации, - отметил руководитель инженерно-технического департамента «АнтенМед» Никита Аньшин.

Сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК выбрали пилотный проект, на котором будут внедряться современные бережливые технологии. Это производство медицинского климатизированного модуля, который включает в себя быстровозводимое модельное здание, комплектующие для систем вентиляции и шкафы автоматики. Та самая «малая форма», которая поможет донести качественную, высокотехнологичную и своевременную медицинскую помощь в любые, даже самые отдаленные уголки РФ.

- Эксперты РЦК, которые помогают нам внедрять современные бережливые решения –действительно высококлассные специалисты. Они знают, как строится производственный процесс, и умеют тиражировать практики бережливого производства на любое предприятие. Уже после анализа они понимали, как и насколько можно улучшить производительность на выбранной линии, - оценил работу экспертов Никита Аньшин.

Вступление в нацпроект оправдывает себя на 100%.

Реальная бесплатная помощь

- Сегодня наши предприятия практически в режиме реального времени переориентируются на импортозамещение. А национальный проект «Производительность труда» - это реальная помощь и эффективные антикризисные решения.Кроме того,помощь предприятиям – участникам нацпроекта предоставляется и в виде льготных займов из федерального и регионального фондов развития промышленности от 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль, - отмечает заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

Заявку на участие в Нацпроекте можно подать на сайте «Производительность.РФ» или через Министерство промышленности и торговли Самарской области.