«Без любви к детям делать в профессии нечего»: КП-Самара наградила победителей конкурса классных руководителей

В редакции "КП-Самара" наградили победителей конкурса классных руководителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакции «Комсомольской правды - Самара» 14 октября 2022 года наградили педагогов, ставших победителями конкурса «Самая классная «классная». Классные руководители, набравшие наибольшее количество голосов, получили приятные подарки от партнеров конкурса и откровенно рассказали журналисту «КП-Самара» о своей работе и современных школьниках.

Заслуженные награды

Напомним, конкурс для классных руководителей «КП-Самара» объявила в преддверии Дня учителя. Конкурс стартовал 16 сентября, а отдать свой голос за участников можно было до 4 октября. Борьба между лидерами получилась напряженная. Многих из учителей на конкурс номинировали благодарные родители, а в голосовании приняли участие и сами школьники.

В результате по итогам конкурса три победителя получили сертификаты на посещение Клиники Современной косметологии «Волга Бьюти». Счастливицами стали учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Красный Яр Елена Шляхова, учитель начальных классов МБОУ школа N 124 Ирина Демидовская и учитель математики школы №47 Елена Куликова. Учителю начальных классов школы №147 в поселке Зубчаниновка Марине Копань вручили сертификат на месячный набор сладостей от компании «Вольский кондитер-2».

Елена Шляхова работает учителем в школе Красноярского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приятными подарками стали наборы от магазина чая и кофе «Кантата». Они достались классному руководителю 6 «В» класса школы № 147 Евгении Дороговой, учителю начальных классов школы №28 Елене Домашенко и Наталье Костючик.

А учитель первоклашек Алла Геннадьевна получит билет в театр.

«Думала, что никогда не приду работать в школу»

Участницы конкурса признались – они просто не мыслят себя вне своей профессии.

- У меня мама работала педагогом, я видела, как она уставала и говорила самой себе – никогда, никогда я не пойду работать в школу, - с улыбкой вспоминает Елена Шляхова. – Даже когда поступила в педагогический университет, то по-прежнему была уверена, что по профессии работать не буду. А потом впервые пришла на практику в школу – и моментально влюбилась в эту работу. С тех пор работаю учителем уже 10 лет и за это время ни разу не пожалела об этом. Учитель не может себе позволить быть в плохом настроении, быть некрасивым – потому что когда ты входишь в класс и видишь горящие глаза детей, когда они радостно бегут к тебе обниматься – все остальное отступает на второй план. Мне кажется, если бы я не стала учителем, то выучилась бы на педиатра и все равно работала бы с детьми.

Евгения Дорогова меняет методики преподавания, чтобы современным ученикам было интересно на ее уроках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгения Дорогова также не предполагала, что судьба приведет ее на работу в школу.

- Я отучилась в медколледже, пошла работать фельдшером, - вспоминает она. – Но довольно быстро поняла, что это – не мое. Тогда я снова пошла учиться, на этот раз на учителя иностранного языка. Пришла работать в школу – да так и осталась. У меня педагогическая семья – учительскую стезю выбрали и моя мама, и бабушка, и дочка. Я убеждена, что работа с детьми дарит нам молодость души и хорошее настроение.

«Моя предшественница уволилась через пять дней работы»

Ирина Демидовская родилась в Кинель-Черкасском районе в многодетной семье.

- Я была восьмыми ребенком из десяти, - рассказывает она. – Я никогда не сомневалась, что буду учителем – в школе работала и моя мама, и ее сестры, да и из нас, 10 детей, трое пошли по пути педагога. Но на дворе стояли сложные 90-е, учителям почти не платили. И проработав в школе 4 года я ушла из профессии и переехала в Самару. Вернуться обратно заставил уже мой собственный ребенок. Когда он пошел в школу, я задумалась о возвращении в профессию. Позвонила посоветоваться родной тете-учителю. А та заявила – «ты не сможешь, слишком много времени прошло, там все изменилось». Для меня это прозвучало как вызов, и я твердо решила, что сделаю это. А потом 5 сентября, когда уже начался учебный год, мне неожиданно позвонили и попросили срочно выйти на работу в первый класс. Оказалось, что молоденькая педагог, которую приняли на это место, уже через пять дней работы не выдержала и уволилась. А я пришла и осталась. И вот уже 11 лет не мыслю себя без этой работы.

Ирина Демидовская вернулась в профессию после 10-летнего перерыва и ни разу об этом не пожалела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Марина Копань признается: стать учителем она мечтала с самого первого класса, а в пятом классе новый классный руководитель окончательно убедила ее в правильности этого выбора.

- Я работаю учителем начальных классов уже 28 лет и просто не вижу себя ни в какой иной профессии, - признается она. – Помню всех своих учеников, которые сидели за партами у меня в классе за эти почти три десятка лет, и узнаю их на улице даже спустя много лет. Мои первые выпускники уже приводят ко мне учиться своих детишек.

«Ни гугл, ни википедия не заменят учителя»

Победительницы конкурса уверены – без любви к детям в профессии учителя делать нечего.

- Учитель – это призвание, - уверяет Марина Копань. – К этой профессии нельзя относиться просто как к источнику заработка, мы вкладываем в эту работу всю свою душу.

Марина Копань помнит каждого ученика за почти три десятка лет работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современный мир стремительно меняется, и вместе с ним меняется и работа учителя.

- Сейчас в нашу жизнь прочно вошла цифровая среда, - говорит Евгения Дорогова. – Каждый год нам приходится учиться, осваивать новые инструменты, новые методики подачи информации. И мне это безумно нравится, мы растем и развиваемся вместе с нашими учениками.

Елена Шляхова отмечает: за последние 10 лет ученики и их подход к учебе здорово изменились.

- Сейчас дети во многом учатся сами, умеют с легкостью добывать информацию, работать с этим материалом, - говорит она.

Но педагоги уверены – ни гугл, ни википедия никогда не смогут заменить учителя.

- Кто-то ведь должен научить детей отличать правду ото лжи, которой и в гугле, и википедии хватает, - улыбается Ирина Демидовская. – Нужно научить ребенка правильно работать с этой информацией и использовать ее себе на благо.

Педагоги подучили приятные подарки от партнеров конкурса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Меняем методики преподавания из-за клипового мышления»

Особенно ярко это стало понятно во время вынужденного дистанта из-за коронавируса.

- Когда дети вернулись с дистанта за парты, они не скрывали радости, сразу бросились обниматься, - вспоминает Марина Копань. - Детям обязательно нужно общаться между собой и нужно разговаривать с нами, учителями. Это очень важно.

Педагоги уверены – несмотря на то, что мир стремительно меняется и появляются новые инструменты, школьники остаются прежними, такими же как и много лет назад

- Да, сегодня мы меняем методики преподавания, потому что у нового поколения во многом клиповое мышление, и они воспринимают информацию совсем по-другому, - говорит Евгения Дорогова. – Поэтому мы перестраиваем уроки так, чтобы им было интересно. Но сами дети остаются такими же, как и раньше – отзывчивыми, любящими и благодарными.

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