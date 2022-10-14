Снимала репортаж - и влюбилась в лед: в Самаре юная журналистка стала членом команды по керлингу

Керлинг оказался очень увлекательным видом спорта. Фото: личный архив героини публикации

В Самаре юная журналистка стала членом команды по керлингу. Девочка делала репортаж об экзотическом для Самары виде спорта для молодежной телестудии – и неожиданно для себя влюбилась в лед. И осталась в команде. Мама юной керлингистки рассказала журналисту «КП-Самара» подробности истории.

Доверили снять собственный сюжет

13-летняя Аня Стрелкова из Самары со спортом всегда была на «вы». Даже на уроки физкультуры ходила нехотя, а на все предложения мамы записаться в какую-нибудь спортивную секцию лишь отмахивалась – мол, где я, а где спорт. Зато у Ани оказался недюжинный интерес и талант в журналистике. Девочка пошла заниматься в молодежную телестудию «Товарищ» и скоро ей уже доверили делать собственные репортажи. Именно так год назад она впервые в жизни оказалась в новеньком Дворце Спорта на ул.Молодогвардейской.

Аня Стрелкова была уверена, что со спортом ей не по пути, но оказалось, что она ошибалась. Фото: личный архив героини публикации

- Дворец спорта только-только открыли, и там появились дорожки для керлинга, начались занятия детской секции керлингистов, - вспоминает мама Ани, Ольга Стрелкова. – Дочку отправили туда делать репортаж. А она даже про спорт такой раньше не слышала! Все равно, поехала, конечно, решила, что на месте все разузнает.

Взяла щетки и вышла на лед

Когда Аня приехала во Дворец Спорта, тренировка детской команды по керлингу была в самом разгаре. Тренер решил, что лучше всего особенности экзотического для Самары вида спорта юная журналистка может изучить на собственном опыте. И пригласил Аню принять участие в тренировке наравне с юными спортсменками. Девочка раздумывала недолго – взяла щетки и вышла на лед. И практически мгновенно влюбилась в керлинг.

Керлинг с головой захватил девочку. Фото: личный архив героини публикации

- После этого репортажа мой совершенно неспортивный ребенок вернулась домой и умоляюще произнесла – мама, а можно я займусь керлингом? – рассказала Ольга Стрелкова журналисту "КП-Самара". – Я сказала – если ты действительно этого хочешь, то дерзай.

Аня сама разузнала контакты тренера, созвонилась и записалась на занятия. Сейчас девочка самостоятельно почти каждый день ходит на тренировки, делает дома растяжку и следит за питанием. И уже достигла немалых успехов.

Аня за год несколько раз участвовала в соревнованиях. Фото: личный архив героини публикации

- За год дочка уже несколько раз ездила а соревнования и получила второй взрослый спортивный разряд, - с гордостью рассказывает Ольга Стрелкова. – Команда нашей СШОР №1 очень дружная, у нас замечательный тренер Виктор Богатов – у него самого растут две дочки, и он знает правильный подход к девочкам. Мы очень сдружились с другими родителями и даже подумываем и сами выйти на лед, заняться керлингом, чтобы изнутри понять, во что играют наши дети.

«Не думала, что Дворец спорта станет частью жизни нашей семьи»

Ольга Стрелкова признается – она очень рада, что в Самаре построили современный Дворец Спорта, в котором нашлось место специализированным дорожкам для керлинга.

Дружная команда стала для девочки второй семьей. Фото: личный архив героини публикации

- Когда новый Дворец спорта строился, я часто проезжала мимо и думала – какой он получается большой и красивый, но даже не думала, что я побываю внутри как мама спортсменки, что он станет частью жизни всей нашей семьи. Когда впервые зашла туда с Аней, увидела изнутри, как там просторно, светло и здорово, то просто обомлела. Я безмерно рада, что у нас в городе есть такая прекрасная тренировочная площадка – качество льда здесь одно из лучших в России. Рада, что есть заинтересованность в спорте и у детей, и у тренеров. И что у моей дочки есть перспектива развития в спорте, который ей очень нравится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждый бугорок может повлиять на исход игры»: айсмейкер из Самары раскрыл секреты ледового покрытия спортивных арен

Ледовары Самары отмечают профессиональный праздник 16 января 2022 года (подробности)

В Самаре открыли Дворец спорта. Рассказываем, почему это круто

Торжественное открытие состоялось почти на год раньше, чем было запланировано (подробности)

Керлинг, хоккей и фигурное катание: новый Дворец спорта привлек в Самару профессиональный лед

Новый Дворец спорта дал толчок развитию профессионального керлинга, хоккея и фигурного катания в Самаре (подробности)