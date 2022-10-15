Погода в Самаре на выходные до 16 октября 2022: в ночь температура упадет до -2 градусов

В Самарской области в ночь температура упадет ниже нуля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни в ночное время температура упадет до -2 градусов, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящие выходные до 16 октября 2022.

По данным синоптиков, в субботу ожидается от +6 до +8 градусов тепла. В воскресенье температура воздуха повысится до +11 градусов. В ночные часы столбик термометра местами по области опустится ниже нулевой отметки и достигнет значения в -2 градуса. В основном же ожидается от 0 до +5 градусов.

При переменной облачности осадков в предстоящие выходные по области не ожидается.

Как отмечают в Приволжском УГМС, в ближайшие дни свое влияние на регион распространит Азорский антициклон. В результате установится спокойная погода с большим суточным интервалом температур, когда днем будет относительно тепло, а ночью температура упадет до минусовых значений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Самарской области в 2022 году

Пока специалисты дают только долгосрочный прогноз (подробнее)