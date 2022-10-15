Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 15 октября 2022

Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю

В Самаре открыли движение по новой эстакаде на Ново-Садовой, мобилизованные сыграли свадьбу перед отправкой на службу, а самарские студенты создают одежду для военных при помощи IT-технологий.

В Самаре мобилизованные сыграли свадьбу перед отправкой на службу. Сейчас мобилизованные могут заключить брак в ускоренном порядке. Для этого необходимо обратиться в любой отдел ЗАГС с паспортами и повесткой из военкомата. Мы рассказывали о том, как появились новые семьи.

В Самаре открыли движение на новой эстакаде на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Мы побывали на месте событий и посмотрели, кто первым опробовал развязку.

В Самаре студенты и преподаватели Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна при помощи IT-технологий создают одежду для военных. Новейшие методы работы позволяют за три секунды снять 90 мерок, сэкономить время и материал.

Суд вынес приговор женщине, которая сбросила с балкона свою малолетнюю дочь. Женщина проведет 18 лет в колонии общего режима. Во время прений гособвинитель запрашивал более суровое наказание, отчего у подсудимой случилась истерика. Судья был вынужден прервать заседания, чтобы дать возможность успокоиться всем присутствующим в зале.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева рассчитают и смоделируют международный эксперимент на первом российском адронном коллайдере. В ходе эксперимента планируется произвести столкновение пучков поляризованных протонов и дейтронов, а затем идентифицировать образующиеся частицы.

Уникальный Дом Просвещенцев вернут в список памятников культуры в Самаре. Ранее крепкое кирпичное здание неожиданно для жильцов признали аварийным, обязав собственников самостоятельно его снести. Рассказываем, что случилось и как власти собираются решать проблему.

Шестой кассационный суд в Самаре отменил часть приговора по громкому коррупционному делу о срыве запуска ракет. Приговор бывшему заместителю гендиректора Волжского КБ РКК «Энергия» Игорю Чекменеву, ранее осужденному на шесть лет лишения свободы за мошенничество, оспаривали его адвокаты. Суд частично согласился с доводами, однако основной приговор оставил без изменений.