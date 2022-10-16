Дополнительный транспорт запустят в Самаре после матча «Крыльев Советов» с «Сочи» 16 октября 2022

После футбола запустят дополнительный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные автобусы и трамваи запустят к стадиону «Солидарность Самара Арена» в день матча «Крыльев Советов» с «Сочи», сообщили в городской администрации. Игра состоится в воскресенье, 16 октября, начало встречи в 15:00.

Трамваи будут ожидать зрителей на остановке «Самара Арена»

Дополнительные трамваи запустят в день матча. Они проследуют до остановки «Самара Арена» и будут ожидать там зрителей по окончании встречи. Болельщики смогут уехать на трамваях маршрутов под номерами 11, 12, 25.

Движение трамваев осуществляется по новой ветке, построенной перед играми чемпионата мира по футболу 2018 года.

В день матча запустят дополнительные автобусы

Болельщики смогут уехать с футбола и на автобусах. После матча на остановке «Улица Дальняя» пассажиров будут ожидать автобусы маршрутов под номерами 1 и 67. На них можно будет уехать до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Также на остановке «Улица Алма-Атинская» болельщиков будут ждать автобусы маршрутов под номерами 1, 67, 34, 41. Они проследуют в направлении проспекта Кирова.

Напомним, для посещения игр «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» необходимо оформить карту болельщика. Ранее мы рассказывали, как это сделать.

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