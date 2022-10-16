Житель Самарской области угнал и продал машину соперника-таксиста, пока тот развлекался с его дамой сердца

Преданный любимой самарец сейчас находится под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История, достойная экранизации, случилась в поселке Стройкерамика Самарской области. Обманутый кавалер не стал, как в анекдотах, стрелять в более счастливого избранника и устраивать разборки на кулаках. Он решил лишить его орудия заработка и поставить в неудобную ситуацию. Но радовался недолго: вскоре на пороге появились полицейские.

Застукал любовника в душе

Все началось, когда влюбленный мужчина пришел к своей избраннице домой в поселке Стройкерамика и застал в душе любовника. Самарец не смог стерпеть боль предательства и решил, во что бы то ни стало, отомстить своему сопернику. Пока любовник возлюбленной принимал душ, он забрал ключи от машины из кармана его куртки и незаметно вышел из квартиры предательницы.

Обиженный мужчина нашел возле дома отечественную легковушку, вставил ключ в зажигание и уехал прочь. По пути он набрал номер своего знакомого и предложил купить машину всего за 50 тысяч рублей. Собеседник сразу же согласился и не стал уточнять историю автомобиля, тем более, ему было не так интересно, почему друг продает его практически за бесценок. Главное, что есть приличная машина и необходимая сумма на руках.

Машину увезли в соседнюю республику

Любовник ветреной женщины вышел из душа и обнаружил отсутствие ключей в кармане куртки. Он позвонил в полицию и рассказал о ситуации. Как оказалось, машину он взял в аренду для работы на ней в такси. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия в поселок Стройкерамика, где изъяли видеозаписи с камер наблюдения. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что угнанный автомобиль такси перегнали в село Подъем-Михайловка, причем всю дорогу его сопровождал автомобиль с самарскими номерами. В конечном пункте машину любовника погрузили на эвакуатор и увезли в соседнюю республику.

Пробив по базе данных сопровождающую машину, полицейские установили личность автоугонщика. Так, следы привели оперативников к оплакивающему свои провалы на любовном фронте кавалеру. Полицейские установили, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. На допросе он рассказал о своих действиях, которые совершил из ревности, и признал свою вину. В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», на время следствия автоугонщик находится под домашним арестом.

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