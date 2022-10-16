В чем признались самарские хлебопеки накануне дня пищевой промышленности

Что вы хотели узнать о пищевом производстве - из первых уст. Фото: Ольги Солдатовой

Пекарь Иван Иванов, старший инженер-технолог Римма Ахметшина и бренд-менеджер Ольга Сметанина с Самарского хлебозавода № 5 необычно поздравили коллег с праздником. То, в чем они признались, удивило всех самарцев:

В ролик вошли самые захватывающие и непонятные непосвящённым людям таинства работы пищевиков. Каким прибором технолог измеряет белизну муки? Зачем бренд-менеджер замеряет длину и ширину плюшек? Вызывает ли процесс выпечки повышенное слюноотделение и аппетит у пекаря? Смотрите ролик, и вы узнаете ответы на эти вопросы.

- Мы непрофессиональные актеры, поэтому на съемках вспотели и устали больше, чем в горячих цехах. Делали по 4-5 дублей, потому что постоянно шутили и смеялись. Зато кадры с рабочих мест сняли сразу, без дублей, - рассказывает о съемочном процессе героиня ролика Ольга Сметанина. - Вот что значит профессионализм и любовь к своему делу, которая объединяет всех работников пищевой промышленности, от тех, кто трудится в цехах, до офисных сотрудников. От души поздравляем всех наших коллег с профессиональным праздником!

"Комсомолка" искренне присоединяется к поздравлениям и считает, что этот праздник можно отмечать хоть каждый день. Ваш труд, дорогие производители продуктов питания, важен для нас!